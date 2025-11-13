鳳凰減弱遠離！下週冷空氣南下 全台大降溫探1字頭

鳳凰颱風昨日晚間8點登陸恆春後迅速減弱為熱帶性低氣壓，遠離台灣。氣象專家薛皓天提醒，下週一晚間至下週二將是入冬以來最冷的天氣，北部低溫約在16度上下，中南部降溫也相當明顯。

下週全台有感降溫。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

薛皓天透過粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日起大環境轉受東北季風影響，熱帶性低氣壓位於台灣東方海面，加上一道鋒面延伸至台灣東北方，使中北部及東部持續為陰陣雨天氣，山區也有短暫陣雨。其餘地區則以多雲天氣為主，上半天偶有飄雨，下半天中部以南地區有機會見到陽光，氣溫也略為回升。

薛皓天表示，北部降雨熱區集中在北海岸至東北角、山區及宜蘭，這波降雨將持續至明日清晨。薛皓天提醒，上述地區可能出現較大雨勢，日雨量可達大雨至局部豪雨等級，前往沿海或山區民眾應特別注意安全。

薛皓天說，明日隨著低壓系統遠離，水氣將稍微減少，但仍受東北季風影響，北部及東北部依舊維持陰陣雨天氣，其餘地區天氣轉好，以晴到多雲時晴為主。南部氣溫將進一步回升，局部高溫可能接近30度，這樣的天氣型態將持續至週六。週日東北季風減弱，短暫轉為偏東風環境，迎風面的東北部及東半部仍有短暫降雨，台北盆地天氣好轉，全台各地以晴到多雲天氣為主，中南部氣溫偏暖，仍有機會接近30度。

下週2波東北季風影響，天氣明顯轉涼。（圖／中央氣象署）

薛皓天指出，下週一北方槽線加深並南下，帶動地面東北季風增強，北部及東部地區再度轉為陰陣雨天氣，氣溫也開始下降。中部以南地區則維持晴到多雲天氣，白天氣溫仍然偏暖，但入夜後隨著東北季風增強，迎風面的北部及東北部降雨將更為明顯，日雨量可達大雨等級。

薛皓天分析，下週一晚間至下週二將是入冬以來最冷的天氣，北部低溫約在16度上下，中南部降溫也相當明顯，中部高溫降至20度以下，南部約22度。週二夜間各地氣溫甚至可能降至10度多，是入冬以來最顯著的一波降溫。天氣方面，下週二因東北季風持續影響，新竹以北及東半部為陰陣雨天氣，中部多雲時陰，南部多雲時晴。

下週三東北季風略為減弱，但仍維持東北風環境，下週四至週五水氣增多，各地將呈現陰時多雲有短暫陣雨的天氣型態。預計至月底大致維持東北季風環境，且後續北方系統更為活躍，帶來的冷空氣將逐漸增強，北部低溫都有可能降至10度多，宣告冬季正式來臨，民眾應及早準備冬季衣物，注意保暖防寒。

