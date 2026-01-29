鳳凰災後宜蘭4鄉鎮受災商家 行政院核定列入補助對象

鳳凰颱風對宜蘭造成嚴重水災，尤其是重災區蘇澳鎮，已有受災商家扛不住經濟負擔歇業，針對致災商家補助，行政院已核定將蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉等4鄉鎮，列入補助對象。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕鳳凰颱風對宜蘭造成嚴重水災，尤其是重災區蘇澳鎮，已有受災商家扛不住經濟負擔歇業，針對致災商家補助，經濟部申請動支「第二預備金」支應，行政院政務委員陳金德宣布，行政院已核定將蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉等4鄉鎮，列入補助對象。

為加速作業並縮短行政時程，經濟部已請宜蘭縣政府協助辦理「先行受理」作業，縣府亦通知蘇澳等4鄉鎮公所，協助商家預先備齊相關資料，後續依規定完成審核及撥付程序。

廣告 廣告

依宜蘭縣府及國稅局初估，4鄉鎮具稅籍商家約1萬5千家，不過據補助對象行業類別限制，將以G大類至S大類為主，涵蓋零售批發、住宿餐飲等，實際受惠商家需要再精算，以及視申請件數為主。

經濟部原擬定商家援助方案，僅限於公告災區，宜蘭情況未符合《災害防救法》定義的「災區」標準，但許多宜蘭在地商家受淹水之苦，生財器具受損，卻受限既有法規定義，遲遲無法獲得補助。

行政院政務委員陳金德、顧問林國漳、立委陳俊宇及蘇澳鎮長李明哲等人，陸續接獲陳情，眼看商家受災嚴重卻可能領不到補助，陳金德立即協調經濟部調整計畫，將門檻從「行政院公告災區」修正為「受災地區」，並爭取將蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉納入計畫範圍。

陳金德說，修正計畫已於28日正式獲行政院核定，現在符合資格的宜蘭4鄉鎮之具稅籍登記的受災店家，以及地方政府列管之傳統市場及夜市攤鋪位使用人，皆可申請生財器具毀損修繕1萬元補助，並將申請期限延長到今年4月30日，讓大家有更充裕時間準備資料。

【看原文連結】

更多自由時報報導

佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖

還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

台中豐康牧場蛋雞禽流感病死竟就地埋 全場5000多隻今全面撲殺

