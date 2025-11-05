鳳凰爆發增強 下周「北轉襲台」這2天風雨最大
今天東北季風減弱，水氣減少，僅大台北地區及宜花有局部降雨機率，北台灣白天高溫回升至27、28度，中南部約28至31度。關島附近海面的熱帶性低氣壓今凌晨2點生成鳳凰颱風，強度將快速增強，歐洲模式模擬路徑將經過菲律賓呂宋島北部，接著北轉侵襲台灣，下周一（10日）北部及東半部降雨增多，下周二、三（11、12日）各地慎防暴風及大量致災雨的威脅。
氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天至周日（9日）水氣減少，各地大致多雲時晴，基隆北海岸及東半部偶有局部零星降雨機率；冷空氣逐日減弱，氣溫逐漸回升，各地白天微熱、早晚偏涼，今北部20至30度、中部19至33度、南部20至33度、東部20至31度。
目前西北太平洋上有海鷗及鳳凰2個颱風，吳德榮表示，中颱海鷗今天中午至明天將以最強之姿，挾暴風及致災雨侵襲越南。
今凌晨生成的鳳凰颱風則要特別留意，最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部後，北轉侵襲台灣，各別模擬路徑分布在兩側，但已較先前收斂，顯示預測路徑的不確定性已縮小。
吳德榮提醒，下周一鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大；下周二、三各地慎防鳳凰挾暴風及大量致災雨的威脅，模式仍有不確定性，需密切觀察；下周四（13日）下午鳳凰減弱遠離，天氣由南而北先後好轉。
中央氣象署也指出，今凌晨2點鳳凰中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里海面上，以西北方向前進，預計下周一移動到呂宋島附近，並在下周二之後影響台灣天氣，至於程度則要視後續路徑而定，應留意最新預報。
