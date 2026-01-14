鳳凰獎表揚 基市分隊長黃軍緯、義消李德修膺殊榮

行政院長卓榮泰頒全國消防楷模「鳳凰獎」，表揚基隆市消防第二大隊安樂分隊長黃軍緯。（圖：基隆消防局提供）

內政部於十三日下午在台北辦理一一四年全國消防楷模「鳳凰獎」表揚活動，全國共有七十七位消防人員與義消獲此殊榮；基隆市由第二大隊安樂分隊長黃軍緯，以及義消第一大隊信義中隊助理幹事李德修獲選，展現基隆消防在救災、救護與防災工作的卓越表現。

行政院卓榮泰院長親自蒞臨現場頒發獎座，並表示消防人員是人民在危急時刻最堅強的依靠；同時以「祥樂豐足」與所有消防楷模共勉，期勉持續精進專業、團結合作，共同守護國人安全，並代表國家感謝所有獲獎人員的付出。典禮中融入「感謝有你、也好在有你」的核心精神，象徵消防人員如同浴火重生的鳳凰，肩負守護生命的使命，為社會帶來希望。每一次出勤，都是在危險中前行，只為換取民眾的平安無虞。

基隆市獲得「鳳凰獎」表揚的黃軍緯分隊長，自九十五年從事消防工作以來，始終堅守第一線，曾於中船路、劉銘傳路及長庚醫院等多起火警與救溺案件擔任初期指揮官，成功搶救無數生命。另一位獲獎的是義消信義中隊助理幹事李德修，自一○三年加入義消以來，無論深夜火警或山區搜救皆全力以赴。兩位同仁以無畏、堅毅的行動守護基隆市民，顯現出消防與義消精神的最佳範例。

消防局游家懿局長除肯定獲獎同仁於災害現場不畏艱難、勇敢承擔重任的精神，病並感謝全體消防同仁長期堅守第一線，成為市民最安心的後盾，讓「鳳凰精神」在基隆不斷傳承。