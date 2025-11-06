鳳凰環流半徑擴大！北部雨先連炸3天 未來「路徑明顯北轉」有登陸趨勢

生活中心／黃依婷報導

鳳凰環流半徑擴大，未來有登陸台灣趨勢。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

今（6）日東北季風減弱，水氣減少，僅大臺北山區及東半部地區雲量較多，偶有零星降雨，而西半部晴朗暖熱，高溫普遍可來到30度左右，南部則可以來到32、33度，而東半部高溫約26至28度，白天感受溫暖且紫外線偏強。氣象粉專也示警，未來颱風鳳凰未來有登陸台灣陸地之趨勢。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，今年第26號颱風鳳凰環流半徑擴大，低層中心已被深層對流雲系包覆，系統組織已明顯改善並整合，準鳳凰未來在低緯度環境，西進過程強度將會快速增強，具增強潛力，強度將會是中度以上的颱風，亦不排除有機會增強為強颱。

「氣象報馬仔」提到，鳳凰持續受副高導引，未來72小時將持續偏西方向進行，原預期10日晚間有另一波較強冷高壓南下，目前來看南下時機稍延後，加上南下幅度有限，致使副高壓勢力往西延伸，導致鳳凰進入南海後路徑變化略偏西，後期隨冷高壓逐漸南壓，迫使太平洋高壓勢力往東退，使得鳳凰路徑明顯北轉，故未來有登陸台灣陸地之趨勢，目前仍有諸多變數。

「氣象報馬仔」預估，鳳凰10日將登陸菲律賓呂宋島北部陸地，配合東北季風強度增強，將形成典型的北冷南暖共伴對流輻合帶，其大量外圍水氣將被東北季風不斷地輸送桃園以北及基宜花東地區，預期桃園以北地區及基宜花東地區於10日至12日期間，需留意豪雨等級降雨。

