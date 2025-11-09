鳳凰環流很大！ 鄭明典：內部風場並不均勻「非圓對稱」

前中央氣象局長鄭明典今（9日）發文示警「鳳凰環流很大！」另外，氣象粉專「台灣颱風論壇」則表示，鳳凰侵襲時間將往後延半天。

鄭明典發文表示，鳳凰環流很大，「但是內部風場並不均勻，非圓對稱，衛星風場觀測確認有強風就典型颱風概念模式來比較，強風還是分布在較外側！」

鄭明典認為目前為止，電腦模式對鳳凰颱風的路徑和強度掌握都相當好，尤其路徑預報誤差遠比平均值低，接下來得看通過呂宋島之後的變化，預報上的分歧很明顯。

氣象粉專「台灣颱風論壇」昨晚在Threads發文表示，鳳凰颱風侵襲時間往後延半天，「看起來颱風北轉的過程，減弱幅度蠻大的，登台前一刻應該只剩輕颱」，不過粉專仍提醒大家應做好防颱準備。

