鳳凰環流超大 全台強風豪雨 這2天下到發紅

鳳凰颱風今凌晨升級中颱，且強度持續增強，預計下周一（10日）穿越菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣前進，下周一至周三（12日）雨勢明顯增多，北部及東半部留意大雨或豪雨，中南部在周三颱風核心接近時，風雨也會瞬間拉起來。氣象粉專提醒，由於鳳凰颱風環流很大，加上東北季風加成，各地風力都會很強。

氣象粉專「台灣颱風論壇」昨晚在Threads發文指出，中央氣象署最新預報已經將鳳凰直接壓到南部上空，誤差範圍也慢慢往台灣收斂，「少見的11月侵台颱風幾乎要確定了」。這次颱風的特點是它環流很大，而且東北季風會幫忙加成，因此各地風力都會蠻大的。

粉專說明，不論鳳凰會變多強，登陸菲律賓之後一定會遭破壞，等颱風下周一開始北轉時，肯定會逐漸減弱，目前預期到台灣前就變成輕颱，算是相對較好的消息。

至於各地風雨狀況，粉專表示，北部、東部下周一起就被颱風外圍環流和東北季風攻打，「不用等颱風本身到，在那之前天氣就開始爛。」中南部很可能在下周二之前感受都還好，但周三颱風核心靠近後，風雨就會瞬間拉起來，但多大就看它剩多少強度；此外，西部沿海及外島地區要留意強風。

氣象署表示，下周一至周三是颱風最接近台灣的時候，各地降雨機率高，下周一迎風面雨勢增，基隆北海岸、宜花、大台北地區有局部大雨或豪雨，台東及恆春半島有短暫陣雨；下周二北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或豪雨；下周三中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及宜蘭有短暫陣雨。

