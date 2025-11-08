鳳凰環流超大 全台強風豪雨 這2天下到發紅
鳳凰颱風今凌晨升級中颱，且強度持續增強，預計下周一（10日）穿越菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣前進，下周一至周三（12日）雨勢明顯增多，北部及東半部留意大雨或豪雨，中南部在周三颱風核心接近時，風雨也會瞬間拉起來。氣象粉專提醒，由於鳳凰颱風環流很大，加上東北季風加成，各地風力都會很強。
氣象粉專「台灣颱風論壇」昨晚在Threads發文指出，中央氣象署最新預報已經將鳳凰直接壓到南部上空，誤差範圍也慢慢往台灣收斂，「少見的11月侵台颱風幾乎要確定了」。這次颱風的特點是它環流很大，而且東北季風會幫忙加成，因此各地風力都會蠻大的。
粉專說明，不論鳳凰會變多強，登陸菲律賓之後一定會遭破壞，等颱風下周一開始北轉時，肯定會逐漸減弱，目前預期到台灣前就變成輕颱，算是相對較好的消息。
至於各地風雨狀況，粉專表示，北部、東部下周一起就被颱風外圍環流和東北季風攻打，「不用等颱風本身到，在那之前天氣就開始爛。」中南部很可能在下周二之前感受都還好，但周三颱風核心靠近後，風雨就會瞬間拉起來，但多大就看它剩多少強度；此外，西部沿海及外島地區要留意強風。
氣象署表示，下周一至周三是颱風最接近台灣的時候，各地降雨機率高，下周一迎風面雨勢增，基隆北海岸、宜花、大台北地區有局部大雨或豪雨，台東及恆春半島有短暫陣雨；下周二北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或豪雨；下周三中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及宜蘭有短暫陣雨。
"鳳凰"最快今晚轉中颱 不排除登陸.共伴挾雨襲
生活中心／綜合報導輕度颱風「鳳凰」增強又變大，氣象署預估，最快今晚就會轉為中颱，下周一開始北轉，甚至會增強為強颱，鳳凰颱風有向西調整的現象，有機會登陸台灣，也可能從台灣海峽通過，加上東北季風增強，將為東半部、東北部帶來豪大雨，南部也因為颱風逼近，帶來雨勢。輕颱鳳凰，來勢洶洶，最快周五晚間增強為中颱，下週一轉為強颱，不只變強也變大，暴風半境高達320公里，氣象署預估，颱風通過呂宋島後，開始北轉，有機會登陸台灣，也可能從台灣海峽通過。氣象署預報員曾昭誠：「各家的電腦模擬都有呈現出，它可能有向西調整的一個現象，所以可能會不會登陸台灣，目前來說是有機會的，但是也有可能，從台灣海峽附近通過，如果比較靠近台灣的話，可能影響就會比較明顯，但是如果高壓退得比較慢，北方的系統下來比較慢的話，它也可能會比較偏向，台灣海峽的這個部分。」氣象署預報員曾昭誠（圖／民視新聞）日本、菲律賓，都預測鳳凰會成為「超強颱風」，下週一，還有東北季風來攪局，可能和颱風產生"共伴效應"，將為東半部、東北部帶來豪大雨。氣象署預報員曾昭誠：「因為迎風的關係，所以在降雨的部分，跟週末兩天相比是明顯增加的，在基隆、北海岸、宜蘭、花蓮還有大台北地區，可能都會有大雨或豪雨，發生的一個機會，如果颱風是比較偏西邊的話，可能這邊（中南部）的降雨，就會稍微比較趨緩一點，但是如果按照會直接登陸台灣的路徑的話，到禮拜三可以看到，中南部地區還有花蓮、台東，開始就會有大雨或豪雨的，一個發生的一個機會。」颱風逼近加上東北季風增強，可能為東北部、東半部帶來豪大雨（圖／民視新聞）雖然11月侵台的颱風並不多，但，去年的天兔颱風就曾發布海警，1967年吉達颱風還有登陸紀錄，鳳凰極有可能，成為時隔57年再度成登陸的颱風、真的不可掉以輕心！原文出處：「鳳凰」預計下週一轉強颱 有機會登陸、東半部豪大雨 更多民視新聞報導無人機進口新規調整 12月開始須民航局同意4星座11月犯小人 職場危機多！牡羊恐遭落井下石狂發訊息加送魚圖挽回退色愛情 男跟騷法判2月民視影音 ・ 1 天前
鳳凰颱風估「這天」登陸西南部 專家：全台慎防強風豪雨
吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」撰文道，「鳳凰」颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天凌晨已經增強為中度颱風，明天有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上；而明晚「鳳凰」颱風外圍的水氣逐漸抵達，迎風...CTWANT ・ 15 小時前
鳳凰北轉襲台！ 最快下週一海警 週二陸警
颱風季延長賽持續，鳳凰颱風持續往西北西前進，預估下週一經過菲律賓呂宋島進入南海，下週二北轉逼近台灣，因此氣象署最快下週一發海警，下週二發陸警，氣象專家示警，由於颱風外圍環流會跟東北季風產生交互作用，因此下週一下和下週二，北部跟東半部要留意豪大雨。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰登陸點可能北修 粉專警告3地：最高規格防颱
鳳凰颱風持續朝西北西前進，下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉從中部穿越台灣，比原本預估的中南部登陸再偏北一點。氣象粉專表示，鳳凰以強颱之姿登陸菲律賓後，北轉的幅度及移動速度攸關台灣各地的風雨規模，下周一、二北部及東半部因共伴效應影響，是風雨最大的時刻；嘉義以南及澎湖、金馬在危險半圈內，務必以最高規格防範；苗栗至雲林的風雨將取決於颱風的走法，目前仍難評估，不過強風無可避免。中時新聞網 ・ 13 小時前
《社會》鳳凰估今轉中颱 下周一變天 風雨最大時間曝
【時報-台北電】鳳凰颱風持續朝西北西方向移動，下周一（10日）將通過菲律賓呂宋島，後續北轉逼近台灣，氣象專家表示，鳳凰已來到輕颱上限，預估今天（7日）就會升級中颱，且還會持續增強；目前路徑變化不大，直接侵襲台灣的機率相當高，下周一起北部、東半部就會開始出現風雨，下周二至周四（11至13日）中南部地區也會受到影響。 天氣風險公司分析師歐宗學今在臉書粉專發文指出，鳳凰颱風經過一天的發展，目前已來到輕颱上限，預估今天就會跨入中颱的門檻，且還會繼續增強；預報路徑沒有太大變化，前面這段持續西行，並在下周一通過菲律賓呂宋島，不過後續北轉通過台灣附近時，仍有很大的不確定性，但直接侵襲的機率相當高。 歐宗學表示，下周一颱風外圍環流配合東北季風，開始為北部、東半部地區帶來風雨；下周二至周四南部、中部地區也會陸續受颱風環流影響，提醒民眾利用這幾天的穩定天氣，預先做好防颱準備。 歐宗學進一步說明，下周二、三是鳳凰颱風侵襲影響台灣的關鍵時間，此段時間路徑不確定性仍高，是否登陸或僅在近海通過，轉向角度是否較大往東北方向快速移出，或是持續在台灣西岸往北移動，對於各地的風雨影響程度及時間都不太相同，仍需密切觀察。時報資訊 ・ 1 天前
鳳凰升級中颱！全球模擬路徑曝光 專家：下週慎防「暴風及大量降雨」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨已增強為中度颱風，根據目前的預估資料顯示，預計下週一（10）日發佈海警、週二（11）日發...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
南台灣注意！鳳凰恐轉「非常強颱」影響最大時間點曝
南台灣注意！鳳凰恐轉「非常強颱」影響最大時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
《颱風》鳳凰颱風要準備開眼了 鄭明典：又是一個大災難
【時報-台北電】鳳凰颱風來勢洶洶，今（8日）升級成中颱並持續增強中。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰強對流區越來越集中，正逐漸要組織成眼牆雲系，其範圍大、水氣足，對菲律賓將是一個大災難。氣象專家賈新興則表示，鳳凰海警最快在下周一（10日）上午發布，陸警最快在下周二（11日）早上發布，下周三至下周四清晨（12日至13日）對台影響最為顯著。 前氣象局長鄭明典在臉書粉專指出，鳳凰颱風原本強對流離散，分布在很大的環流範圍內，但從昨天（8日）傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在已逐漸要組織成眼牆雲系了。 鄭明典表示，鳳凰颱風持續增強，範圍大且水氣足，對菲律賓來說可能是個大災難。鳳凰經過菲律賓後，將遇到強勁的東北季風，或許對台灣的威脅會降低一些，未來仍須密切注意過菲律賓之後的變化。(新聞來源：中時新聞網 楊婕)時報資訊 ・ 15 小時前
鳳凰颱風最快下週一發海警 專家揭「三特點」直言：非常罕見！
即時中心／梁博超報導今年第26號颱風「鳳凰」在昨（6）日成形，今（7）日凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2,270公里的海面上，向西北西轉西前進；以目前路徑預估，將在下週一發布海警、下週二發布陸警。氣象專家林得恩指出，以歷史統計來看，鳳凰颱風是非常罕見的！「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！」民視 ・ 1 天前
鳳凰又有共伴效應 強降雨狂炸北部 下周三開始穿台
鳳凰颱風持續增強，下周襲台。氣象專家吳聖宇表示，鳳凰下周三晚間到下周四上午，颱風中心可能登陸並通過台灣上空。而鳳凰環流大，又遇到東北季風南下，因此在本體到來前，北、東部下周一、二就要先留意共伴效應帶來的強降雨，中南部則得防下周三本體靠近時帶來的強風豪雨，預估最快要等到下周四，風雨才會逐漸緩和。中時新聞網 ・ 13 小時前