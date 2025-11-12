鳳凰瘦身「2縣脫離陸警」 最快傍晚登陸屏東

〔記者蔡昀容／台北報導〕鳳凰颱風減弱縮小，雲林、澎湖脫離陸警範圍。根據中央氣象署預報，颱風最快傍晚登陸屏東，隨後自台東出海；在陸地期間可能減弱為熱帶性低氣壓，今晚將解除海上及陸上颱風警報。

氣象署上午8時更新颱風資訊，鳳凰為輕颱，位於鵝鑾鼻西南西方約160公里處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北前進。近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風；瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風；七級風平均暴風半徑150公里。陸警範圍從10縣市縮減為8縣市，即嘉義以南、南投、花東，雲林、澎湖則解除警戒。

預報員朱美霖表示，颱風持續減弱縮小，暴風範圍縮減，雲林、澎湖脫離陸警範圍；颱風預估今天傍晚至晚間登陸恆春半島南段，並往東北方向自台東出海；颱風可能會在台灣陸地期間減弱為熱帶性低氣壓，屆時將同步解除海陸警報。

降雨方面，朱美霖指出，今天白天花東是降雨熱區，北部及宜蘭間歇降雨，中南部及澎湖受颱風外圍環流接近影響，雨勢增多；今晚花東雨勢減緩、北部降雨增多，中南部視颱風強度而定，可能會有降雨。

週四至週五轉為東北季風天氣型態，桃園以北留意大雨，宜蘭持續有雨，花東也有雨勢，中南部轉為多雲；週六至下週日(16日)桃園、台北、宜蘭短暫雨，其他地區多雲到晴；下週一(17日)至週二再一波東北季風增強，氣溫將明顯下降，北宜花局部雨勢，台東恆春半島零星雨勢。

氣象署統計，10日凌晨0時至12日上午8時累積雨量，宜蘭東澳嶺1061.5毫米，新北大粗坑752毫米，台北擎天崗550.5毫米，台東牛頭山422毫米，基隆國一S001K 410毫米；陣風方面，蘭嶼12級，彭佳嶼、東吉島11級，恆春、新屋10級。

