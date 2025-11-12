鳳凰登陸倒數！專家曝各地風雨時程 下週「更強東北風報到」北部探15度

今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（12日）上午10時位於鵝鑾鼻西南西方140公里處，預估晚間在恆春半島一帶登陸。（圖／氣象署）

今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（12日）上午10時位於鵝鑾鼻西南西方140公里處，向東北東轉東北朝臺灣南部前進，預估傍晚會來到高屏附近，晚間在恆春半島一帶登陸後，將快速通過並出海。氣象專家指出，鳳凰會維持輕颱強度登陸，之後應該就會順勢降為熱帶性低氣壓，正式畫下颱風警報的句點。

天氣職人吳聖宇在臉書粉專表示，目前鳳凰強度已是輕颱最低限度的門檻，中心附近已沒有太強的威力，反而是外圍環流配合東北季風，仍帶來7至9級的陣風。整體來看，鳳凰維持輕颱門檻到中心登陸，應該還算是合理的操作，登陸後應該就會順勢降為熱帶性低氣壓，正式畫下颱風警報的句點。

吳聖宇指出，颱風中心登陸到通過的期間，中部、南部還是會有一段降雨增多的時間，雨勢預期不會很大，待午夜過後至明晨應該就會趨緩，接著轉為多雲的天氣，中部地區則是持續在東北季風的影響之下，持續有較強陣風，尤其是沿海地帶。

專家說明，花東地區今天白天在東南風影響下，雨勢還不小，等颱風進來到東南部、東部海面後，花東會轉變為背風面，降雨應該就會明顯緩和。至於北部、東北部，今天還是受到東北季風影響，斷斷續續有降雨出現，尤其北海岸一帶在東北季風影響下，降雨仍繼續有較多累積的情況。

吳聖宇說，預估今晚到明晨，隨著颱風進入東部海面，東北季風跟北台灣地形的交互作用將會趨於明顯，預報資料顯示苗栗以北到宜蘭一帶自今晚起到明天一整天，可能又會有一次降雨增多的過程，雨量雖然已經沒有先前共伴效應那麼強，但在山區仍可能有較大雨量出現機會，還是提醒北台灣的朋友要注意。

專家提到，週五到週末預期會恢復到正常的東北季風型天氣，下週一、週二(17另一股較強的東北季風南下，北部、東半部降雨增多，且這波東北季風夾帶的冷空氣較明顯，中北部、東北部空曠地區低溫可能會降到15度以下，市區低溫也可能降到17至18度，甚至北台灣白天的高溫有機會不到20度。

