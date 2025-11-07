鳳凰登陸台灣機率趨近100％！粉專曝抵達強度：就看1關鍵
中央氣象署最新預估出爐，預估鳳凰颱風將於12日晚間8時左右，於台灣西南部地區登陸。對此臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，登陸台灣的機率非常高，現在就看登陸時鳳凰強度，而這取決於海面環境能否讓颱風快速減弱。
台灣颱風論壇表示，根據氣象署最新預測路徑，鳳凰將在周三（12日）夜晚將登陸西南部陸地，但確切的登陸點，仍要視周一、二颱風轉向的情況而定，仍存有變數，須持續觀察，不過登陸機率非常高。
台灣颱風論壇預估，鳳凰颱風的強度，將在登陸菲律賓前達到顛峰，也就是強烈颱風，穿越呂宋島時，會遭受呂宋島的山脈破壞結構，強度因而減弱，進入南海後有機會重整，短暫性讓強度回復，但隨著逐漸北上靠近台灣的過程中，因海面環境不利颱風發展，強度將會二度減弱。
台灣颱風論壇指出，依現階段資料來看，侵襲台灣的機率非常高，至於侵襲台灣的強度，就看鳳凰颱風的減弱的速度而定，減弱的快，有望在登陸台灣前降為輕度颱風；但若減弱的慢，仍會以中度颱風之姿登陸西南部。鳳凰颱風中心目前位於菲律賓東方，以每小時28公里速度，持續向西北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，預估明天（8日）凌晨到白天，就會增強為中度颱風。
其他人也在看
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 5 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 10 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風鳳凰最快下午升級中颱 氣象署估10日發布海警 11日發陸警
颱風鳳凰最快今天（7日）下午升級為中颱，周末增強為強颱。中央氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 8 小時前
全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫
鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風「鳳凰」恐登陸襲台！專家示警4天影響最劇
生活中心／李汶臻報導前陣子受東北季風及水氣影響，全台天氣明顯轉涼。中央氣象署指出，今（6日）起東北季風減弱，水氣減少後北台灣天氣轉穩，氣溫也會慢慢回升。但颱風「鳳凰」已於6日凌晨2點生成，最新預測顯示，後續路徑可能北轉、逼近台灣。而氣象專家也示警「鳳凰」最巔峰時期的強度，恐挑戰「強颱」等級，並形容其是「又強、又大的怪物」。此外，下週「這4天」將對台灣影響最劇烈。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 15 小時前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 12 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 1 天前
颱風鳳凰入夜將增強為中颱 下周二、三雨勢最大
颱風鳳凰預計今晚轉為中度颱風，中央氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，下周一（10日）至下周二（11日）為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 1 天前
一圖看鳳凰颱風最新侵襲機率！賈新興曝降雨熱區
鳳凰颱風來勢洶洶，各界持續關注未來颱風路徑。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（7）日表示，務必特別關注颱風後續移動趨勢，以及10日至11日南側太平洋高壓的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
"鳳凰"生成挑戰強颱 "路徑估北轉"下週全台有風雨
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風凌晨兩點正式生成！預估將會持續朝菲律賓前進，登陸後北轉，不過之後導引氣流微弱，颱風會沿著台灣海峽走、從西南部穿心出海，還是掃過恆春半島，走東部海域，現在還沒個定論。不過專家呼籲不可輕忽，各國預測鳳凰都有機會挑戰強颱，再加上東北季風可能與外圍環流發生共伴，屆時全台都會受到影響！中央氣象署預報員朱美霖：「清晨兩點形成的26號颱風鳳凰，它目前早上8點的位置，是在鵝鑾鼻的東南東方，大約2530公里的海面上。」秋颱鳳凰生成，包含中央氣象署在內，各國預測鳳凰巔峰強度，至少都達到中颱上限。而且七級暴風半徑，更有機會挑戰300公里。專家形容鳳凰，是又強、又大的怪物！中央氣象署預報員朱美霖（圖／民視新聞）中央氣象署預報員朱美霖：「鳳凰颱風未來大致上面，是受到北方太平洋高壓的勢力，導引往西北西的方向移動，週一之後會逐漸來到，太平洋高壓勢力的西側，這個時候導引氣流的強度，就比較沒有這麼強，那颱風也有逐漸在往北迴轉的這個趨勢。」目前歐美預測路徑，都已逐漸收斂，鳳凰幾乎可以確定，會先穿心菲律賓，週二出海後，北轉，沿著台灣海峽北上，或直接登陸。當然也不排除，偏折角度更大，颱風會掠過恆春半島，進入東部海面。氣象署預估，週日入夜後，開始變天，北部、東半部，降雨機率提高，海邊出現長浪。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅。強又廣的外圍環流，再加上北方東北季風南下，全台有雨，確定躲不掉。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅（圖／民視新聞）聲源：天氣風險公司資深顧問吳聖宇：「過了菲律賓之後一定會減弱，到臺灣的時候不會是強颱，但是這個颱風它本身的範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，但是這種比較大型的颱風過來的時候，影響的程度應該還是會不小。」北轉角度、強度變化，將是未來關注焦點。秋颱蓄勢待發，民眾不可輕忽。原文出處：秋颱「鳳凰」生成！ 恐以強颱之姿北轉襲台 更多民視新聞報導鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷民視影音 ・ 1 天前