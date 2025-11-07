鳳凰登陸台灣機率趨近100％！粉專曝抵達強度：就看1關鍵

目前我國氣象署預估，鳳凰將於12日深夜從台灣西南部地區登陸。（圖／台灣颱風論壇）

中央氣象署最新預估出爐，預估鳳凰颱風將於12日晚間8時左右，於台灣西南部地區登陸。對此臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，登陸台灣的機率非常高，現在就看登陸時鳳凰強度，而這取決於海面環境能否讓颱風快速減弱。

台灣颱風論壇表示，根據氣象署最新預測路徑，鳳凰將在周三（12日）夜晚將登陸西南部陸地，但確切的登陸點，仍要視周一、二颱風轉向的情況而定，仍存有變數，須持續觀察，不過登陸機率非常高。

台灣颱風論壇預估，鳳凰颱風的強度，將在登陸菲律賓前達到顛峰，也就是強烈颱風，穿越呂宋島時，會遭受呂宋島的山脈破壞結構，強度因而減弱，進入南海後有機會重整，短暫性讓強度回復，但隨著逐漸北上靠近台灣的過程中，因海面環境不利颱風發展，強度將會二度減弱。

台灣颱風論壇指出，依現階段資料來看，侵襲台灣的機率非常高，至於侵襲台灣的強度，就看鳳凰颱風的減弱的速度而定，減弱的快，有望在登陸台灣前降為輕度颱風；但若減弱的慢，仍會以中度颱風之姿登陸西南部。鳳凰颱風中心目前位於菲律賓東方，以每小時28公里速度，持續向西北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，預估明天（8日）凌晨到白天，就會增強為中度颱風。

