鳳凰登陸菲律賓 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高

生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導

鳳凰颱風晚間登陸菲律賓，持續朝台灣逼近，氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐會出現致災性大雨。

中央氣象署預報員張承傳：「鳳凰颱風下午兩點的位置，是在鵝鑾鼻南南東方，大概820公里的海面上，那強度方面的話，目前還是中度颱風上限的一個等級。」鳳凰颱風不斷增強，週日晚間登陸菲律賓後，預估將在出海後北轉，直撲台灣。氣象署預估，整個西半部都有可能是登陸點，其中以嘉南一帶機率最高。中央氣象署預報員張承傳：「週二會開始北轉，朝著臺灣海峽方向前進，那到週三跟週四，就會進入到臺灣海峽，逐漸的北上環境條件，會越來越不利於它的強度的維持，輕度颱風的等級，接近到透過臺灣地區。」即便鳳凰登陸台灣前會再減弱，但大到250公里的七級暴風半徑，再加上從西南進、東北邊出，這樣的路徑，跟今年七月，重創中南部的丹娜斯實在太像，民眾千萬不能，掉以輕心。

廣告 廣告





鳳凰最快週一海警、週二陸警 嘉南登陸機會高

鳳凰最快週一海警、週二陸警 嘉南登陸機會高（圖／民視新聞）

中央氣象署預報員張承傳：「各地在明（10）天，一直到週四，隨著颱風位置的不同，它強降雨的區域也會有所不同。」風雨熱區分成三階段。周一開始，東北季風跟颱風外圍環流在台灣交會，要是引發共伴，以中央山脈為界，大半個台灣下到紫爆。大台北、宜花有局部豪雨。週三颱風撞進來，風場偏西南風，中南部雨勢增加，花東仍有大雨、局部豪雨。週四颱風迅速遠離，或在本島煙消雲散，週五天氣就回歸，典型東北季風影響型態。









鳳凰最快週一海警、週二陸警 嘉南登陸機會高

鳳凰最快週一海警、週二陸警 嘉南登陸機會高（圖／民視新聞）

中央氣象署預報員張承傳：「它在中心接近臺灣陸地的時候，它的強度有機會減弱的，有機會比較快一點，所以到時候它的中心的話，可能誤差會比較大一些，所以目前來看，大概整個西半部都是有（登陸）機會。」氣象署最快週一傍晚發海警、週二上半天，發陸警。颱風暴風圈，在週三清晨，就會觸陸。現在正是防颱的最後關鍵準備時期，民眾得趕快動起來。





原文出處：鳳凰最快週一海警、週二陸警 嘉南登陸機會高

更多民視新聞報導

最新／菲律賓拉警報！「鳯凰」今晚9:10登陸呂宋島奧羅拉省

「鳳凰撲台」網瘋議颱風假！15縣市暴風圈侵襲率飆7成

鳳凰颱風壓境！台東農民連夜搶收稻米、香蕉 苦嘆：再不割就血本無歸

