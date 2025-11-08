鳳凰登陸點可能北修 粉專警告3地：最高規格防颱
鳳凰颱風持續朝西北西前進，下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉從中部穿越台灣，比原本預估的中南部登陸再偏北一點。氣象粉專表示，鳳凰以強颱之姿登陸菲律賓後，北轉的幅度及移動速度攸關台灣各地的風雨規模，下周一、二北部及東半部因共伴效應影響，是風雨最大的時刻；嘉義以南及澎湖、金馬在危險半圈內，務必以最高規格防範；苗栗至雲林的風雨將取決於颱風的走法，目前仍難評估，不過強風無可避免。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文指出，鳳凰在太平洋高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，下周一進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶斷裂出現弱點，使得鳳凰有機可趁，大角度北轉朝台灣前進。
粉專說明，目前變數較大且要特別關注的是鳳凰北轉的幅度、移動速度，以及北上時減弱的程度，移動快慢、強度都將攸關影響的時間及各地風雨規模，下周一、二是關鍵期。
北東下周一、二風雨最大
以目前預報來看，下周一、二颱風的位置與東北季風產生共伴效應，正好落在北台灣至花蓮這一帶，因此是北部及東半部風雨最大、最有感的時刻；颱風通過時也有風雨，但因強度已減弱許多，反而不會那麼劇烈。
西南部危險半圈
粉專表示，雖然颱風在靠近的過程中逐漸減弱，但減弱的程度、速度預報較為分歧，加上颱風結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，嘉義至屏東、澎湖、金馬地區影響時間較長，下周二至周四務必以最高規格防範。
至於苗栗至雲林，粉專坦言目前還難以評估，因地形的關係，將取決於颱風是以何種形式及走法，差一點點風雨規模就會差很多，但強風仍無可避免。
粉專強調，各地風雨預報還會依照颱風實際發展情形滾動式調整，無論身在何地，這兩天都要趕緊做好防颱措施。
其他人也在看
各地多雲到晴迎風面偶雨 鳳凰升為中颱
（中央社台北8日電）氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱。中央社 ・ 19 小時前
鳳凰環流超大 全台強風豪雨 這2天下到發紅
鳳凰颱風今凌晨升級中颱，且強度持續增強，預計下周一（10日）穿越菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣前進，下周一至周三（12日）雨勢明顯增多，北部及東半部留意大雨或豪雨，中南部在周三颱風核心接近時，風雨也會瞬間拉起來。氣象粉專提醒，由於鳳凰颱風環流很大，加上東北季風加成，各地風力都會很強。中時新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰「身體胖一倍」3縣市首當其衝 粉專曝襲台強度：就看1關鍵
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。預測9日2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1110公里之處。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鳳凰估今轉中颱 下周一變天 風雨最大時間曝
鳳凰颱風持續朝西北西方向移動，下周一（10日）將通過菲律賓呂宋島，後續北轉逼近台灣，氣象專家表示，鳳凰已來到輕颱上限，預估今天（7日）就會升級中颱，且還會持續增強；目前路徑變化不大，直接侵襲台灣的機率相當高，下周一起北部、東半部就會開始出現風雨，下周二至周四（11至13日）中南部地區也會受到影響。中時新聞網 ・ 1 天前
東北季風將「殺掉鳳凰」強度！ 但共伴豪雨會下到發紫
東北季風將「殺掉鳳凰」強度！ 但共伴豪雨會下到發紫EBC東森新聞 ・ 1 天前
把握晴天！ 「鳳凰」颱風來襲 最快週一海警.週二陸警
今年第26號颱風鳳凰，預估最快7日晚上，就會發展成中颱，且它的暴風半徑持續擴大，可能達到300公里以上。氣象署表示，下週一起，北部、東半部雨勢就會變得明顯，而且可能發布海上警報。氣象專家也說，11月還...華視 ・ 1 天前
颱風減弱威脅不減！鳳凰最快週三侵台 專家：北東部下週一起風雨
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週侵襲台灣機率高，雖然本週末天氣仍大致穩定，天氣風險指出，明天週日(9日)下半天起，東北季風增強與颱風外圍水氣接近將使天氣轉變。天氣風險表示，鳳凰最快於下週三(12日)至下週四(13日)上午通過台灣上空，屆時全台將出現明顯風雨，北部及東半部更須留意共伴效應強降雨，建議民眾提前做好防颱準備。 今天週六(8日)各地天氣維持相當良好，大致為晴到多雲的天氣型態，雖然中南部早上雲量較多，但上午之後陽光有機會開始露臉。天氣風險說明，白天溫度將較為偏熱，北部、東半部白天高溫介於28-30度，中南部高溫則將來到31-33度；不過，晚間到明天(9日)清晨在中北部到東北部空曠地區，低溫仍有可能降至20度上下，日夜溫差變化偏大。 明天週日(9日)白天各地高溫仍偏熱，北部、東半部仍可達27-29度，中南部則仍會來到31-33度左右；同樣地，明天晚間到後天(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。天氣風險指出，週日(9日)下半天起東北季風將開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，且明晚鳳凰颱風外圍的新頭殼 ・ 16 小時前
各地多雲到晴 留意日夜溫差大
中央氣象署表示，今(7)日各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。溫度方面，西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖晴時多雲，20至23度。風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。氣象署指出，第26號輕度颱風「鳳凰」（國際命名ＦＵＮＧ－ＷＯＮＧ），今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響臺灣的天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報；至於第25號輕度颱風「海鷗」（國際命名ＫＡＬＭＡＥＧＩ）今凌晨2時中心位於越南，對臺灣台灣好新聞 ・ 1 天前
鳳凰增強恐達「強颱」！ 模式預報「下週三、四穿越台灣上空」
「鳳凰」颱風來者不善，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，持續增強的鳳凰即將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。路徑上，預估下週二（11日）進入南海後開始北轉朝台灣靠近，綜觀模式預報下週三（1台視新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰增強為中颱 今各地多雲到晴迎風面偶雨
中央氣象署表示，第26號颱風「鳳凰」今天(8日)清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一(10日)會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三(12日)各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報。 今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。 氣溫方面，西半部高溫可達攝氏30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。 離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。 風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 環境部空氣品質預報資訊：8日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。 宜蘭、花東空品區為「良好」等中央廣播電台 ・ 20 小時前
強度上看強颱！下週鳳凰颱風穿越台灣 網崩潰：今年水逆嗎？
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風昨(6)天生成後就持續增強，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰預估11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近，12、13日穿越台灣，預估巔峰強度可達強烈颱風，由於今年暴雨不斷，讓不少網友崩潰喊「今年是水逆嗎？」、「別再來了」。 「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風持續增強，即將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。目前預估路徑上無太大變化，11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近。 綜觀模式預報，目前路徑預報逐漸穩定，確定北轉對台灣有影響，不過北轉的時間及位置仍有變數，最大的分歧在於是走台灣西岸(台灣海峽)或東岸，但預估都是12日至13日之間穿越台灣上空，靠近台灣時仍具一定強度。對次，不少網友崩潰喊「南部今年是犯水逆嗎？都快變水都了」、「別再來了」。查看原文更多Newtalk新聞報導非洲豬瘟禁宰衝擊！台南加碼發放豬肉攤1.5萬元援助金鳳凰颱風案例罕見！氣象專家列「3特點」：幾乎無一個案新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風下週恐「北轉」襲台！林得恩曝3特點直呼：罕見個例
根據中央氣象署最新路徑預估，「鳳凰颱風」恐將在下週一（11/10）從台灣西南方海面北轉襲台，從台灣海峽進入，威力不可小覷。氣象專家林得恩今（7日）指出，鳳凰颱風形成的時間、強度及路徑等，在過去歷史個案中都非常罕見，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例，讓他直呼：「鳳凰，罕見個例！」太報 ・ 1 天前
很大一顆！鳳凰最快明晚成「超級颱風」各國路徑預測曝
很大一顆！鳳凰最快明晚成「超級颱風」各國路徑預測曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰增中颱！最快下週一發海警 南北風雨最大時間曝
氣象署今日上午4時許針對15縣市發布陸上強風特報，東北風偏強，今晨至9日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），...CTWANT ・ 20 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨
輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前