鳳凰登陸點「可能偏北」 粉專示警：下週一、二風雨最大
鳳凰颱風持續朝西北西前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，鳳凰以強颱之姿登陸菲律賓後，北轉的幅度及移動速度攸關台灣各地的風雨規模，下周一、二北部及東半部因共伴效應影響，是風雨最大、最有感的時刻。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，鳳凰颱風已經增強為中度颱風，在副熱帶(太平洋)高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓。週一進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶斷裂出現弱點，使得鳳凰有機可趁，進而大角度轉向，北轉朝台灣前進。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，目前變數較大且要特別關注的是鳳凰北轉的幅度、移動速度，以及北上時減弱的程度，移動快慢、強度都將攸關影響的時間及各地風雨規模，下周一、二是關鍵期。以目前預報來看，下周一、二颱風的位置與東北季風產生共伴效應，正好落在北台灣至花蓮這一帶，因此是北部及東半部風雨最大、最有感的時刻；颱風通過時也有風雨，但因強度已減弱許多，反而不會那麼劇烈。
粉專表示，雖然颱風在靠近的過程中逐漸減弱，但減弱的程度、速度預報較為分歧，加上颱風結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，嘉義至屏東、澎湖、金馬地區影響時間較長，下周二至周四務必以最高規格防範。
至於苗栗至雲林，粉專坦言目前還難以評估，因地形的關係，將取決於颱風是以何種形式及走法，差一點點風雨規模就會差很多，但強風仍無可避免。文末粉專強調，各地風雨預報還會依照颱風實際發展情形滾動式調整，無論身在何地，這兩天都要趕緊做好防颱措施。
延伸閱讀
鳳凰颱風要準備開眼了！ 鄭明典：對菲律賓將是一個大災難
2025最後一波水逆來襲 艾菲爾：4星座將面臨衝擊
禁宰令解除！阿璋肉圓終回歸 開市優惠加碼「買10送2」
其他人也在看
預計週二發布鳳凰颱風陸警 不排除週三晚間登陸台灣中部
中央氣象署表示，預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報警，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。公視新聞網 ・ 22 小時前
鳳凰轉中颱！估週三深夜登陸 西南部在危險半圈內
【陳靜文／綜合報導】今明兩天仍是晴朗好天氣，但是下週即將要變天了！氣象署今（8日）晨發布颱風消息，鳳凰颱風今凌晨2時增強為中度颱風，預估下週一（10日）發海警、週二（11日）發陸警，緊接著週三深夜至週四凌晨可能將登陸台灣。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
共伴效應先到 北市「暴風圈侵襲率53％」放不放颱風假？市府這麼說
中度颱風鳳凰持續增強，同時速度也不斷加快，目前以每小時35公里速度持續朝菲律賓呂宋島前進，並在登陸後北轉直撲台灣，由於路徑不斷西修，登陸地點也不斷北移，恐將從中部登陸，對北部影響大增，暴風圈侵襲北市機率也提升至53%，屆時北市是否有機會放颱風假，市府也做出回應。中時新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰估今轉中颱 下周一變天 風雨最大時間曝
鳳凰颱風持續朝西北西方向移動，下周一（10日）將通過菲律賓呂宋島，後續北轉逼近台灣，氣象專家表示，鳳凰已來到輕颱上限，預估今天（7日）就會升級中颱，且還會持續增強；目前路徑變化不大，直接侵襲台灣的機率相當高，下周一起北部、東半部就會開始出現風雨，下周二至周四（11至13日）中南部地區也會受到影響。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰今升級強颱 最快明發海警、周二陸警
中颱鳳凰持續向西北西前進，明天（10日）經過菲律賓呂宋島後進入南海，接著北轉朝台灣移動。氣象專家林得恩表示，鳳凰今天將增強為強颱，最快明天下午發布海上颱風警報，周二（11日）中午發布陸上颱風警報；颱風中心預計周三（12日）晚上至周四（13日）上半天有機會從西南部登陸。中時新聞網 ・ 2 小時前
各地多雲到晴下午起東北季風增強 中南部可達33度
（中央社台北9日電）氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨；下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。中央社 ・ 1 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 13 小時前
恐釀1500萬噸堰塞湖！ 花蓮光復鄉2720戶進入紅色警戒
林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，9月馬太鞍溪上游堰塞湖溢流後，壩體受破壞，大量土砂泥水造成光復鄉嚴重災情，目前堰塞湖蓄水量仍有150萬公噸，殘留在河道上壩體的土方量有1.1億立方公尺，持續空勘、空拍，目前狀況穩定。不過，花蓮分署依據目前的氣象資料，鳳凰颱風...CTWANT ・ 17 小時前
鳳凰強襲台灣「劇烈降雨」 專家：估週一先有共伴雨
鳳凰颱風來襲！氣象專家警告：北部、東部最快週日晚間起出現「劇烈降雨」，中西部也需嚴防致災性豪雨。專家指出，東北季風與颱風環流形成「共伴效應」，將帶來兩波強降雨，11月颱風雖罕見，但其風場廣大、影響時間長，民眾務必提高警覺，做好萬全準備！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰路徑再西修 氣象署最新預估出爐「會登陸台灣」 將走最可怕路線
今年第26號颱風「鳳凰」持續朝菲律賓呂宋島進逼，雖目前仍維持輕度颱風強度，但很快就會升級為中度颱風。中央氣象署最新預估路徑也出爐，依照圖片資訊，鳳凰將會從高雄、台南、嘉義一帶登陸，成為繼去年山陀兒後，第二個從南部登陸的颱風。中時新聞網 ・ 1 天前
超反差！這3星座男「婚前超會撩」，婚後忠心得像終身保固
感情裡最令人意外的反轉，莫過於婚前浪漫到發光的男生，婚後居然比誰都踏實。這幾個星座男婚前是公認的「撩妹高手」，情話、驚喜樣樣拿手，讓人忍不住懷疑「他是不是只愛玩曖昧」。但事實上，他們一踏入婚姻就切換成「終身事業模式」，把家庭當成要守一輩子的責任，反差萌得讓人驚呆。姊妹淘 ・ 1 小時前
鳳凰登陸點可能北修 粉專警告3地：最高規格防颱
鳳凰颱風持續朝西北西前進，下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉從中部穿越台灣，比原本預估的中南部登陸再偏北一點。氣象粉專表示，鳳凰以強颱之姿登陸菲律賓後，北轉的幅度及移動速度攸關台灣各地的風雨規模，下周一、二北部及東半部因共伴效應影響，是風雨最大的時刻；嘉義以南及澎湖、金馬在危險半圈內，務必以最高規格防範；苗栗至雲林的風雨將取決於颱風的走法，目前仍難評估，不過強風無可避免。中時新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰C轉北上撞進台灣？網憂「風雨搖滾區」見1圖急了
生活中心／李汶臻報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，大多數氣象專家當前均預估，其通過菲律賓後，路徑可能會C轉北上，並步步逼近台灣。就有氣象粉專今（8日）稍早曬出1張圖，分析鳳凰的最新動態，預計鳳凰後續有機會挑戰成為強颱，最快下週「這兩天」會是北台灣風雨最大、最有感的時刻。此外，粉專也點出鳳凰後續有兩個變數較大；至於鳳凰是否有機會直接從西南部撞進台灣，粉專沒有明確分析，但網友們看完最新預測路徑後狂刷留言：「拜託不要！」、「看來還是躲不掉了」。民視 ・ 19 小時前
吳德榮：颱風鳳凰共伴東北季風 11、12日防致災雨
（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮今天表示，颱風鳳凰預估今晚以強颱之姿登陸呂宋島，接近台灣過程中持續減弱，11、12日在鳳凰與東北季風「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」潛勢。中央社 ・ 1 小時前
鳳凰逼近明起變天 專家示警2地：狂炸大量致災雨
今天各地大致多雲到晴，只有迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星降雨機率。鳳凰颱風明天（10日）起北轉逼近台灣，明北部、東半部降雨增大，周二、周三（11、12日）颱風將與東北季風產生共伴效應，北部及東半部要留意大量致災雨；此外，鳳凰在接近台灣的過程，強度雖持續減弱，但其環流仍伴隨強風、豪雨，應持續觀察後續的路徑及預報。中時新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰颱風估下周三至周四穿越台灣 氣象專家：各地強降雨
鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，明（9）日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。氣象專家吳聖宇指出，12日到13日上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。中天新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰颱風逼近！花蓮恐再現「新堰塞湖」 最慘24小時內潰決
鳳凰颱風逐步接近台灣，中央氣象署預估未來幾天可能與東北季風產生共伴效應，花蓮地區恐迎來500至800毫米的超大豪雨。林保署指出，在極端情況下若雨量達800毫米，馬太鞍溪上游恐再度出現崩塌，形成新的堰塞湖，一旦潰決，可能在24小時內引發嚴重洪患。中天新聞網 ・ 18 小時前
衛星影像曝光「鳳凰颱風清晰眼壁」明升格強颱 體型覆蓋菲律賓！面積大如台灣數倍
直撲台灣！根據中央氣象屬與衛星雲圖資料，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海域，已出現清晰颱風眼。氣象專家指出，颱風將先登陸菲律賓呂宋島，通過後再北轉，可能對台灣東部及北部海域產生影響。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
各地多雲到晴迎風面偶雨 鳳凰升為中颱
（中央社台北8日電）氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱。中央社 ・ 1 天前
各地多雲到晴 留意日夜溫差大
中央氣象署表示，今(7)日各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。溫度方面，西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖晴時多雲，20至23度。風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。氣象署指出，第26號輕度颱風「鳳凰」（國際命名ＦＵＮＧ－ＷＯＮＧ），今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響臺灣的天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報；至於第25號輕度颱風「海鷗」（國際命名ＫＡＬＭＡＥＧＩ）今凌晨2時中心位於越南，對臺灣台灣好新聞 ・ 1 天前