鳳凰穿心颱挾「大量致災雨」 北市停班停課？蔣萬安回應了

針對鳳凰颱風的威脅，蔣萬安強調北市府會嚴密掌握颱風動態；也將審慎評估接下來對北市可能造成的風勢和雨勢衝擊，料敵從寬、禦敵從嚴。（圖：蔣萬安臉書）

鳳凰颱風逐漸逼近，各國預測路徑都顯示將會是個「穿心颱」；氣象專家也提醒北部、東半部必須慎防致災雨勢。台北市長蔣萬安今天（10日）一早主持防颱整備工作會議，強調市府會嚴密掌握颱風動態；也將審慎評估接下來對北市可能造成的風勢和雨勢衝擊，料敵從寬、禦敵從嚴。（張柏仲報導）

因應鳳凰颱風可能對台北帶來的風勢雨勢，蔣萬安要求市府各局處首長一早就到EOC（緊急應變中心）進行防颱整備工作會議。蔣萬安強調重點包括工務局即刻對於全市的部署作巡察；教育局也會要求各個學校針對周邊的樹木加強穩固；另外，市府也會對市內工地圍籬、看板、廣告及帆布也都要求加強穩固；勞動局也將特別要求高空施作業者必須特別注意安全，而且在必要時停止作業。

根據氣象署最新預測，台北市遭鳳凰颱風侵襲的機率高達69%，晚間是否可能宣布停班停課？蔣萬安則說必須聽取氣象團隊最新的報告，目前所知鳳凰颱風在穿越菲律賓呂宋島之後將會轉向，但是轉向的角度、路徑和速度都高度不確定。至於是否比照先前颱風，讓雨勢較大的北投山區先停班停課？蔣萬安則重申要聽取氣象團隊預報的颱風路徑，北市府一定會密切掌握颱風動態，也會評估接下來可能對台北市造成風勢和雨勢的衝擊，持續料敵從寬、禦敵從嚴。