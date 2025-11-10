鳳凰穿越呂宋島 停班停課逾百萬人撤
鳳凰颱風席捲菲律賓，9號晚上9點10分，在菲律賓呂宋島奧羅拉省沿岸登陸，呂宋島包括首都馬尼拉在內，今天全部停班停課，將近300架次航班取消。鳳凰颱風登陸前，厚實又寬大的雲雨帶長達1800公里，影響範圍幾乎遍及整個菲律賓，目前已經傳出有2人死亡，撤離人數從原先的100萬人攀升到130萬人，其中在美骨(Bicol)是這次受影響最嚴重地區，當地首當其衝的卡坦端內斯島遭到狂風暴雨肆虐。
滔天巨浪直沖上岸，菲律賓卡坦端內斯島沿岸道路變成一片汪洋。
在亞眉省有民眾拍到，強風暴雨帶來滾滾洪水，整條街道迅速被泥水淹沒。
鳳凰颱風在菲律賓當地時間9號晚上，從奧羅拉省沿岸登陸，根據當地媒體，撤離人數持續增加，超過130萬人，還傳出死傷災情。
索索貢省居民：「早上風特別大，玻璃碎的時候我們都嚇一跳，還好沒砸到人，但是風太大，百葉窗都碎了。」
許多家庭提前疏散到體育館、政府設施等地避難。根據當地氣象局指出，鳳凰颱風威力驚人，登陸前雲雨帶長達1800公里，可覆蓋菲律賓2/3地區。
計順省官員：「我昨晚就命令民眾到這裡避難，特別是兒童、長者、殘障人士和孕婦。」
截至周一上午，包含呂宋島在內，有上千棟房屋全毀或受損，共有155個城市或城鎮停電，預計呂宋島東岸將出現土石流及嚴重洪災，24小時降雨量恐超過200毫米，馬尼拉也面臨強降雨及洪災風險。政府機構評估造成的損失和傷亡人數可能還會上升。
