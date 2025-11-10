鳳凰緊接海鷗後面「不是巧合」！鄭明典曬1圖：後面還有熱帶擾動

記者柯美儀／台北報導

海鷗颱風上週重創菲律賓，造成嚴重災情，緊接著又將面臨「超級颱風」鳳凰威脅。前中央氣象局局長鄭明典指出，兩個颱風接連生成並非巧合，而是出自同一條東風波系列的天氣系統，並透露後續凱能還會有熱帶擾動。

「海鷗後面緊接鳳凰不是巧合！」鄭明典在臉書分享上週三（5日）的平均氣流分析圖，記錄850至400百帕代表的中對流層平均氣流，當時海鷗還在南海，鳳凰前身的低氣壓在菲律賓東方，而更東方還有一個低氣壓。

鄭明典說明，這幾個低壓的上方是副熱帶高壓帶，副高南側的東風流線高、低交錯變化，波形很明顯，所以海鷗和鳳凰颱風是同一個「東風波系列」的低壓區發展出來的颱風，因此會接續出現並不是隨機發生的巧合！而且鳳凰後面還可能有熱帶擾動。

中央氣象署指出，鳳凰颱風今（10）日8時的中心位置在北緯17度，東經119.2度，即在鵝鑾鼻南南西方570公里之處，以每小時13公里速度，向西北轉北進行。今日除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率，外出請注意安全，桃園及高屏也有局部短暫陣雨，而其他地方降雨機率亦增加。

