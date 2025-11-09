鳳凰緊接海鷗生成並非巧合！鄭明典：後面還有一個低氣壓

鄭明典指出，鳳凰颱風接在海鷗颱風後面並不是巧合。（圖／鄭明典臉書）

中度颱風鳳凰昨（9）日登陸菲律賓，成為繼上週重創當地的海鷗颱風後，又一接力來襲的熱帶系統。對此，前中央氣象局局長鄭明典指出，兩個颱風接連生成並非單純巧合，而是源自同一東風波系列的天氣系統。

鄭明典昨在個人臉書上分享分析，並附上11月5日的850至400百帕中對流層平均氣流圖。他指出，當時海鷗尚在南海徘徊，而鳳凰的前身低氣壓位於菲律賓東方，再更東邊則還觀察到另一處低氣壓發展。

根據鄭明典的觀察，這些低氣壓帶位於副熱帶高壓以南，受東風流控制，流線呈現明顯波動。這樣的結構條件，有利於東風波上產生低壓系統，並進一步發展為颱風。他研判，海鷗和鳳凰兩個颱風，皆為該東風波系列中演變而來，並非偶然生成。而根據目前氣象觀測，鳳凰颱風之後仍可能有其他熱帶擾動發展。

至於鳳凰颱風對台灣的潛在影響，鄭明典表示，該颱風昨晚已接觸菲律賓呂宋島地形，登陸前略為北偏，導致中心稍微遠離馬尼拉。他指出，鳳凰通過呂宋島後，若其移動速度減緩，對台灣的威脅將相對降低，因此後續移動速度將是明天觀察的重點。

中央氣象署也提醒，隨著鳳凰颱風外圍環流結合東北季風，今（10）日將影響基隆北海岸、大台北地區、東半部與恆春半島，出現局部陣雨機率，並可能於晚間出現大雨或豪雨等級降水。氣象署進一步指出，尤其東北部、東部及大台北地區需留意局部豪雨等級以上雨勢，其他地區與澎湖也不排除出現短暫陣雨。金門與馬祖則維持多雲天氣。

