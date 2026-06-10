鳳凰花開迎夢想 展望會伴屏東266位弱勢學子迎畢業

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小怡畢業典禮當天，長期陪伴的展望會社工雅惠到場祝賀，見證她邁向人生新階段的重要時刻。(台灣世界展望會提供）

「YA！終於畢業了！」畢業生們高聲歡呼，準備迎接人生新階段。人群中，17歲的小怡（化名）臉上掛著燦爛笑容，眼神卻多了一份超齡的成熟與堅定。再不到一個月，她即將進入空軍官校就讀，朝夢想邁出重要一步。

小怡與媽媽及三位姊姊合影，全家人笑容洋溢，身為家中么女的她，成長過程中受到家人許多關愛與支持。(台灣世界展望會提供）

單親母親重視教育 四姊妹攜手走過困境

來自單親家庭的小怡，自國小起接受台灣世界展望會教育扶助，至今已邁入第9年。母親獨自扶養四名女兒長大，長期靠清潔及零工維持家計。由於工作機會不穩定，即使兼做兩份工作，每月收入仍僅一萬多元，但她始終相信教育能改變未來，因此堅持支持孩子完成學業。在母親的身教下，四姊妹都十分重視學習與品格，前三位姊姊也已順利完成大學學業並投入職場。

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然而，今年母親確診罹癌，家庭同時面臨醫療與經濟壓力。所幸展望會協助家庭申請醫療補助，加上三位姊姊主動分擔家計與醫療支出，讓母親得以安心接受治療，也讓小怡得以持續專心求學，順利完成高中學業。

小怡與三姊一同學習烘焙技術，並於畢業典禮當天親手製作餅乾分享給同學，作為畢業紀念與感謝心意。(台灣世界展望會提供）

為減輕家人負擔 少女錄取空軍官校迎向未來

考量家庭經濟狀況與未來發展，小怡決定報考空軍官校地勤科系，希望透過穩定的軍職發展，未來能回饋家人、承擔責任。「我不希望未來還要讓媽媽和姊姊們為我擔心。」當收到錄取通知時，全家人既驚喜又感動，對她的選擇充滿支持與祝福。「謝謝所有幫助過我的資助人與社工老師，因為有大家的支持，我才能安心求學、順利完成學業。」小怡表示，希望未來自己也能成為有能力幫助別人的人，將曾經收到的溫暖繼續傳遞下去。

一路看著小怡成長的展望會屏南中心社工雅惠表示，小怡是一位天真善良且樂於助人的孩子，即使面對家庭變故與母親病情，依然保持正向態度，努力朝目標前進。「看到她一步步完成學業，如今順利錄取空軍官校，真的很替她開心。相信未來無論面對什麼挑戰，她都能帶著家人的支持與自己的努力，勇敢朝目標前進。」

台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，今年展望會共陪伴屏東地區266位高中職畢業生迎向人生新階段。畢業不只是學習階段的結束，更是許多弱勢家庭孩子翻轉未來的重要起點。教育是幫助孩子突破困境、實現夢想的重要力量。透過長期穩定的教育扶助與社工陪伴，展望會支持孩子不因家庭變故而中斷求學，持續朝夢想前進。

撰文、攝影／台灣世界展望會