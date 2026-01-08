娛樂中心/洪雨汝報導

第十一屆「電器盃節能公益路跑」日前熱鬧登場，鳳凰藝人廖伯斯、郭雅茹，以及音圓唱片董事長莊嘉賓和音圓唱片總監黃建華一同出席響應公益，為活動增添星光。台北市電器商業同業公會多年來持續透過路跑結合公益行動，將愛心實際送到社會需要的角落，今年除持續捐助腦性麻痺病友與孩子，也貼心提供獨居長者加菜金，讓社會弱勢族群感受到滿滿關懷。

郭雅茹感性分享，自己每年都很期待參加電器公會舉辦的公益活動，「看到大家為了一個共同的善念聚在一起，其實很感動。」她表示，透過路跑不只促進健康，更重要的是把愛心實際送出去，「公益不是口號，而是每一次願意走出來參與的行動。」



廣告 廣告

鳳凰藝人廖伯斯、郭雅茹攜手電器公會傳愛 第十一屆電器盃路跑暖心助弱勢

郭雅茹、音圓唱片總監黃建華、廖伯斯合影廖伯斯也表示，十分感謝電器公會在台灣需要幫助時，總是第一時間伸出援手。尤其在近期花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情發生後，電器公會二話不說號召會員及國內外家電廠商，共同捐贈多達1萬5千件家電，包括電冰箱、空調設備等，並安排專業團隊提供到宅檢測服務，協助災區民眾儘速恢復生活。



鳳凰藝人廖伯斯、郭雅茹攜手電器公會傳愛 第十一屆電器盃路跑暖心助弱勢

台北市長蔣萬安亦出席活動致詞，感謝電器公會長期對社會的付出。他指出，北市府各局處在救災期間全力投入，包括捷運公司同仁前往現場清除污泥，後續更協助多所校園進行空調設備裝設與維修。他特別感謝電器公會提供這些設備，「用最實際的行動，給予最實際的幫助。」



鳳凰藝人廖伯斯、郭雅茹攜手電器公會傳愛 第十一屆電器盃路跑暖心助弱勢

此外，活動現場也舉行捐贈儀式，電器公會此次捐贈新台幣5萬元予中華小腦萎縮症病友協會，蔣萬安親自頒發感謝狀，感謝公會號召業界資源、長期投入公益，讓愛心持續在社會中發酵。第十一屆電器盃節能公益路跑不僅凝聚企業與社會的力量，也透過實際行動為台灣注入更多溫暖與希望，成為每年最具代表性的公益盛事之一。

鳳凰藝人廖伯斯、郭雅茹攜手電器公會傳愛 第十一屆電器盃路跑暖心助弱勢

鳳凰藝人廖伯斯、郭雅茹攜手電器公會傳愛 第十一屆電器盃路跑暖心助弱勢

原文出處：鳳凰藝人廖伯斯、郭雅茹攜手電器公會傳愛 第十一屆電器盃路跑暖心助弱勢

更多民視新聞報導

《豆腐媽媽》李運慶首度挑戰渣男 蘇晏霈「豁出去」火辣誘惑尺度大開

《豆腐媽媽》李運慶黑化當渣男 王晴首次性感出擊直呼超害羞

伊能靜濕身畫面流出！比基尼狂洩「絕頂S曲線」掀網暴動

