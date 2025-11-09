鳳凰襲台倒數！估從「苗栗、台中」登陸 最快周四消散

氣象專家賈新興指出，鳳凰颱風有減弱的趨勢，可能在13日逐步消散。（圖／翻攝自賈新興臉書）





鳳凰颱風預估12日登陸台灣，氣象專家賈新興指出，最有可能在苗栗、台中一帶登陸，陸上警報預計11日發布，颱風12日強度將減弱，並於13日逐步消散。中央氣象局表示，鳳凰接近台灣時強度可能降為輕度颱風，登陸後甚至可能演變成熱帶低氣壓。

氣象專家賈新興表示，鳳凰颱風也有可能在今日傍晚發布海警，11日中午前後發布陸警，而鳳凰颱風接近澎湖海域時，因環境不利，於12日午後有迅速減弱的趨勢，13日早上轉為熱帶低氣壓後逐步消散。賈新興指出，根據澳洲AI模擬路徑顯示，鳳凰進入南海後強度持續下降，再慢慢北移靠近台灣海峽，登陸位置可能在台中、苗栗一帶。

氣象署預報員張承傳在記者會指出，氣象局最快明天下半天就會針對海上發布警報。鳳凰颱風今天持續靠近菲律賓呂宋島，登陸前有機會增強為強颱。預計今晚登陸呂宋後強度會下降，明天進入南海，11日將北轉接近台灣，並逐漸向東北方向移動。張承傳表示，颱風登陸呂宋時會因陸地摩擦而減弱，接近台灣過程中受垂直風切影響，強度有可能降為輕度颱風，13日進入台灣東北方海面時可能演變為熱帶低氣壓或溫帶氣旋。

受颱風與東北季風交互影響，張承傳提醒，10日、11日基隆北海岸、大台北及恆春半島有大雨或豪雨，其中大台北與宜花降雨有可能達豪雨等級以上，中南部雖雨勢較小，但局部仍有短暫陣雨。12日隨風向偏西南至南風，花東及中南部仍須注意大雨或豪雨，北部及東北部雨勢會稍緩。

張承傳說明，13日起颱風移至台灣東北方海面，各地降雨逐步減少，北部、中部以北及東北部偶有短暫陣雨，其他地區為局部短暫雨，14、15日受東北季風影響，北部與東半部仍可能出現零星短暫雨。

