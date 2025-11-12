鳳凰襲台共機都怕 國軍未偵獲中共機艦活動

▲鳳凰颱風預估周三晚間登陸恆春半島，可能在台灣上空尚未出海前即降為熱帶性低氣壓。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風在侵襲菲律賓後大迴轉，鳳凰颱風威力雖減弱但持續接近台灣，預計今日傍晚將登陸屏東。國防部今（12）日上午公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」資訊顯示，自昨日上午6時至今天上午6時止，未偵獲中共解放軍軍機及艦艇在台海周邊活動。

國防部昨日指出，10日上午6時至11日上午6時，偵獲8架次共機、共艦3艘在台海周邊活動，國防部今日指出，在昨日上午6時至今天上午6時止，國軍並未偵獲中共解放軍軍機及艦艇於台海周邊活動。因此並未提供相關的航跡圖資。

