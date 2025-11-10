鳳凰襲菲律賓撤離近百萬人 伊朗遇前所未有乾旱恐限水

強颱鳳凰登陸菲律賓，至少造成兩人死亡。

颱風鳳凰登陸菲律賓，超過90萬人被疏散，已知有兩人死亡。另外在伊朗，尤其首都德黑蘭，正面臨前所未有的乾旱，降雨量創歷史新低，水庫幾乎乾涸。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，超級颱風「鳳凰」周日登陸菲律賓，侵襲東部沿海地區，至少造成兩人喪生，近100萬人被迫撤離。菲律賓國家氣象局表示，這場強度極強的颱風，將帶來破壞性強風和危及生命的風暴潮。

民航監管機構已經關閉多個機場，將近三百個航班取消。預計呂宋島部分地區降雨量將超過兩百毫米，馬尼拉大都會區降雨量也將達到100到200毫米，將引發嚴重的洪水和山體滑坡。先前颱風海鷗過後，菲律賓政府宣布全國進入災難狀態，並且為接著要到來的風暴做好準備。

至於在中東的伊朗，尤其首都德黑蘭，正苦於前所未有的乾旱。隨著危機加劇，官員呼籲民眾節約用水。伊朗總統裴澤斯基安警告，如果短期內降雨量不足，德黑蘭可能實施限水，但他補充，即使實施限水也未必能避免災難發生，他說，可能被迫撤離德黑蘭。但裴澤斯基安這番談話引發媒體和社群批評，德黑蘭前市長卡爾巴斯奇說，撤離德黑蘭毫無意義。