鳳凰警報解除、北台灣3縣市大雨特報 週五開始「多雲到晴」好天氣

氣象署今（11/13）指出，颱風警報雖解除，北台灣仍需續防豪大雨。李政龍攝



「鳳凰颱風」昨晚登陸屏東後減弱為熱帶低壓，氣象署今（11/13）指出，颱風警報雖解除，北台灣仍需續防豪大雨，特別在迎風面桃園以北有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區則需防範局部豪雨，氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20至23度，其他地區溫度也略降，約20至28度。

11/13天氣。中央氣象署提供

氣象署表示，今日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。

氣象署今（11/13）針對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報。中央氣象署提供

氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20至23度，而其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度。離島天氣方面，澎湖陰短暫雨，21至23度；金門陰天，20至23度；馬祖陰短暫陣雨，19至21度。

氣象署指出，原第26號「鳳凰」颱風於昨晚7時40分登陸屏東縣恆春鎮，並於昨晚8時減弱為熱帶性低氣壓，今日凌晨2時熱帶性低氣壓中心位在台東東北東方80公里處，向東北移動。

原「鳳凰颱風」已轉為熱帶低壓。中央氣象署提供

氣象署提醒，在熱帶性低氣壓讓未完全遠離之前，仍然要留意有時會有發展較旺盛的對流，造成小範圍的短延時強降雨。同時沿海風浪還是偏大，海邊活動須注意安全，到了週五（14日），除了迎風面桃園以北、宜花地區還有局部短暫雨，其他各地天氣大致都會回復多雲到晴。

風浪方面，受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風偏強，基隆北海岸、台灣西半部地區、恆春半島及澎、金、馬、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，今日台灣附近各沿海有2至5米浪高，尤其北部沿海有6米左右浪高；中部以北、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有長浪，海邊活動應注意安全。

11/13強風特報。中央氣象署提供

空氣品質方面，根據環境部預報資訊顯示：13日熱帶性低氣壓及東北季風增強，環境風場轉為偏北風，全台各地擴散條件佳，空氣品質多為良好等級；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

