鳳凰變中颱！氣象專家曝「這時間」最接近台灣 帶來共伴強降雨
即時中心／温芸萱報導
鳳凰颱風今（8）日增強為中颱。氣象專家吳聖宇分析，颱風將於週三（12日）至週四（13日）最接近台灣，可能以輕颱強度通過本島上空。他指出，由於鳳凰環流龐大，又逢東北季風南下，全台恐出現強風豪雨及共伴效應，北東部尤需防大雨。吳聖宇提醒，週末前趁天氣穩定時應提前做好防颱準備，這次颱風是11月罕見可能登陸台灣的案例。
今年第26號颱風「鳳凰」今（8）日上午已增強為中度颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專指出，目前鳳凰颱風仍在菲律賓以東海面，正快速朝呂宋島北部靠近，強度持續增強。預估週日（9日）達強颱等級，週一（10日）通過呂宋島後進入南海，因地形影響減弱為中颱。隨後在太平洋高壓引導下，將逐漸北轉朝台灣海峽南部前進，週三（12日）晚間到週四（13日）上午颱風中心及環流可能直接通過台灣上空，之後移往東北方海面並轉為溫帶氣旋。
氣象署推測的颱風路徑圖。（圖／翻攝自中央氣象署官網）
吳聖宇表示，雖然鳳凰颱風登台時強度可能減弱為輕度颱風，但因環流龐大、結合東北季風，風雨威力仍不容小覷。吳聖宇提醒，下週一、二（10至11日）颱風外圍環流與東北季風交會，北部及東半部有明顯雨勢，可能出現「共伴效應」，局部地區恐有強降雨。中南部則從週二起降雨增多，風勢逐漸增強，沿海及外島恐出現8至10級以上陣風。
接著，吳聖宇指出，週三（12日）至週四（13日）上半天是颱風最靠近的時段，全台將出現明顯風雨，中南部需防豪雨與強風，北部、東半部則因季風與環流雙重影響，雨勢更為顯著。颱風中心登陸點尚未確定，但中心南北兩側風雨差異可能極大。吳聖宇提醒，務必持續關注最新登陸預測，做好防災準備。
同時，吳聖宇推測，週四（13日）下午颱風遠離後，風雨將逐步趨緩。週五（14日）至週末（15日）受東北季風影響，北部及東半部仍有短暫陣雨，其他地區恢復多雲到晴，氣溫回穩、日夜溫差大，呈現典型秋季天氣型態。不過他提醒，颱風過後仍不宜前往海邊或山區活動，以免發生危險。
最後，吳聖宇表示，目前綜合各國預測路徑，鳳凰颱風侵台機率極高，不排除中心可能登陸。氣象專家建議民眾趁這兩天天氣穩定時，提前做好防颱準備，加固門窗、檢查排水系統與防颱物資。這次鳳凰颱風若登陸，將是近年少見11月侵襲台灣的颱風事件，務必提高警覺、提早防範，確保自身安全。
