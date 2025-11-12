鳳凰變弱別大意！最新登陸地曝 2地轟到明天
鳳凰颱風威脅還沒解除！中央氣象署12日上午8時40分指出，鳳凰強度、暴風半徑雖持續減弱，但暴風中心仍會在今晚接近台灣，並持續為部分地區帶來顯著降雨。
氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰近中心最大風速從每秒23公尺減弱為每秒20公尺，七級風最大暴風半徑從180公里，縮減為150公里。南投、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、花蓮、台東仍在陸上警戒範圍內。
預計颱風持續往恆春半島前進，並於晚間登陸恆春南段，不過考量其強度正不斷減弱，不排除鳳凰在這期間減弱為熱帶性低氣壓。朱美霖提醒，儘管鳳凰強度減弱，但其外圍環流的東南風仍為花蓮、台東帶來持續明顯降雨。
未來24小時雨量預測顯示，今天白天花蓮、台東，以及北宜、澎湖一帶仍是降雨熱區，晚間風場改變，花東雨勢趨緩，北部、東北部雨勢增多，中南部雨勢則由颱風強度決定。明天早上偏東北風，北部、東北部明天全天有持續降雨，其餘各地大致多雲到晴。
