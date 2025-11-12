鳳凰變熱帶性低氣壓！高雄突打雷 下雨階梯成雨瀑

高雄柴山山腳下樓梯瞬間成了瀑布。（圖／陳博正提供）





昨天（12）晚間，颱風警報雖然解除，但高雄柴山山腳下突然打雷下雨，山腳下的階梯，瞬間變成雨瀑，山上來不及排除的雨水，順著階梯傾洩而下，幸好當時沒有行人經過。

突然的大雨，高雄柴山山腳下樓梯瞬間成了瀑布，雨水傾洩而下，不斷的往下沖刷，樓梯變成階梯瀑布，這是在鳳凰颱風觸陸轉成熱帶性低氣壓後，當地民眾目擊的畫面。

儘管颱風警報已經解除，但入夜後的高雄，依舊陰雨綿綿，有時突然颳起強風，高雄氣象站表示，高雄地區上空仍有雨帶，晚間時雨量大約在10毫米，儘管不會致災，民眾外出仍需攜帶雨具，至於沿海地區，則是要注意強風。

