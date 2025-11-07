鳳凰變胖今轉中颱！最快下周一發海警 「這2天」風雨最大

氣象署表示，鳳凰最快今天增強為中度颱風，最快下周一發海警，不排除發陸警。（圖：氣象署網站）

鳳凰颱風持續朝台灣的方向接近，目前強度達到輕度颱風上限，氣象署今天（7日）表示，鳳凰最快今天就會增強為中度颱風，而且還會持續增強。氣象署表示，最快下周一發海警，不排除發陸警，下周二到下周三兩天影響最劇烈，東部、南部留意強降雨。

氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，鳳凰颱風目前距離鵝鑾鼻東南方2200公里，還是輕度颱風，不過它未來向西移動過程，在接近菲律賓呂宋島東邊海面的時候，有機會增強為中度颱風，甚至來到強烈颱風的等級，而且暴風圈會持續擴大。

他表示，下周一鳳凰颱風經過呂宋島，進入南海，逐漸向北轉，距離台灣比較接近，除了東北季風持續影響之外，整個颱風的外圍環流帶來偏東南風的影響之下，對東半部地區的影響比較明顯。所以下周一東半部地區、大台北地區要注意局部大雨或豪雨情形。

林秉煜指出，下周二到下周四颱風逐漸北上，颱風非常有可能從西南沿海逐漸北上，可是目前有些資料顯示，它會從比較偏南的地方通過台灣，甚至某些模式指它上來以後往西南掉，會造成南部降雨程度非常大的不同，所以不確定性隨著颱風路徑有高度相關。

目前預估花東地區下周二、下周三可能有大雨或局部豪雨，南部地區隨著颱風接近程度，下周三之後會有局部大雨或豪雨。下周四颱風逐漸遠離，或強度明顯減弱，整體下雨情況不像之前來得廣，可能有些地區還有大雨情況發生，不過強降雨的情形在下周一到下周三期間必須要密切觀察。