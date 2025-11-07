鳳凰變胖轉中颱、侵台機率高 不排除下週三登陸西南部

氣象署今日(8日)凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風。 圖/氣象署

[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」已於今日(8日)清晨2時增強為中度颱風，正朝台灣步步進逼，根據中央氣象署及氣象粉專「台灣颱風論壇」的最新預測，這股在11月仍發展至中等強度的罕見颱風，侵襲台灣的機率非常高；不過確切的登陸點，仍有變數，要持續觀察到下週一、二之間的轉向情況而定。

氣象署表示，鳳凰颱風目前中心位於鵝鑾鼻東南方約1760公里的海面上，預計將先登陸菲律賓，強度會因此稍稍減弱。氣象粉專「台灣颱風論壇」也提醒，待鳳凰颱風下週一(11日)出海後，其路徑將開始北轉，並可能在下週三(12日)晚間登陸台灣西南部陸地。雖然預期它在抵達台灣前會減弱為輕度颱風，但其環流龐大，且將伴隨東北季風產生「共伴效應」，帶來的風雨不容小覷。

廣告 廣告

預估各地影響時程如下：北部及東部地區將首當其衝，從下週一開始，受颱風外圍環流及東北季風的雙重夾擊，天氣就會明顯轉差。中南部地區到了週三，隨著颱風核心靠近，風雨將會瞬間增強。此外，全台西部沿海及各離島的風力也將會非常強勁。預估「鳳凰」的影響將持續至下週三，週四(13日)起才會逐漸遠離。

在颱風來臨前，本週末台灣各地天氣相對穩定。今日全台大多為晴到多雲，白天溫暖，西半部高溫可達30至33度，東半部也有28至30度。不過各地早晚偏涼，低溫約21至24度，日夜溫差顯著，提醒民眾早出晚歸務必注意保暖。降雨方面，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。

空氣品質方面：8日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

基隆興隆街邊坡崩塌 50噸落石占道雙向中斷

鳳凰颱風來者不善！氣象專家提醒「共伴效應」時間點：務必注意