鳳凰變麻雀？主體鬆散「羽毛快沒了」 鄭明典估將降級
鳳凰颱風預計將於12日晚間登陸屏東恆春一帶，並可能在台灣上空逐漸減弱為熱帶性低氣壓。前氣象局長鄭明典表示，鳳凰颱風目前的中心對流非常微弱，主要的風速來自於外圍的強風，隨著颱風接近地形影響，其結構可能會導致多旋轉中心的出現，這將加速降級的過程。
知名氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」於12日下午5時許在臉書發文，內容中提到「鳳凰颱風即將登陸，目前中心位置在小琉球西南方約30公里的海面上，從雷達上可以勉強看到它僅剩不多的羽毛。」
鳳凰颱風的中心位置位於小琉球西南方約30公里的海面上，氣象專家指出，雖然颱風主體已經鬆散，但是海峽上仍有一些發展旺盛的對流雲系，這些雲系正逐步靠近台灣西南沿岸。目前澎湖地區已經出現陣雨，西南沿岸的朋友也要多留意後續雲帶的發展。
前氣象局長鄭明典也提到，鳳凰颱風是否登陸台灣已經不是很關鍵，鳳凰颱風近中心的對流很弱，風速也不強。現在支撐它還算是個颱風的是稍偏外圍的強風，這樣的結構受到地形影響之後，可能會有多旋轉中心出現，那可能是降級颱風的時間點。
事實上，根據氣象署的最新資料，鳳凰颱風的暴風圈在過去三小時內縮小，中心位置已轉向鵝鑾鼻西北西方近海，對台南以南及台東地區構成威脅，預計將進一步減弱為熱帶性低氣壓。
