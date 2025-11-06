《鳳凰變》全新升級 VR沉浸體驗展科藝融合魅力

國立傳統藝術中心將於12月推出「114年藝文場館科藝創新計畫」--英雄．超時空《鳳凰變》，於台北及嘉義展開巡演，並在今天(6日)搶先曝光部分片段。《鳳凰變》在2023年首演時大獲好評，並曾獲得第35屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎，今年則融合4D科技，在展場推出VR體驗，讓民眾能更感受到戲曲的時空張力。

《鳳凰變》以鄭氏王朝3代人物為主軸，從鄭成功、鄭經、鄭克臧3位男性的悲劇命運，對照董太夫人、昭娘與陳氏3代女性的情感世界，透過女性視角重新觀看台灣歷史中的英雄故事。全劇由戲曲界頂尖演員聯袂演出，包括張秀琴、莊金梅、米雪、張孟逸、古翊汎、張心怡、劉冠良等共同詮釋，陣容華麗。

傳藝中心科技升級版《鳳凰變》6日搶先曝光片段，讓觀眾對角色劇情有更深刻體會。 (楊雨青攝)

《鳳凰變》編導王友輝於6日表示，《鳳凰變》在2023年就廣受好評，這次他重新找4位現在歌仔戲圈非常亮眼的年輕小生演出，劇本呈現上也有些微調整，加上科技運用，希望讓觀眾透過科技方式可以更體會到劇中人的心情，獲得更深沉的體驗。他說：『(原音)我們希望把這種劇場感覺可以延伸出去，走出劇場還仍有不同感覺、不同感受。所以我們用4D VIEW創造一個空間，讓觀眾在那個空間走進鄭克臧及陳氏他們的內心世界，可以看見鄭克臧在生命垂危的剎那，我們同時親身感受那樣子的情感。』

傳藝中心副主任王逸群則表示，這次升級版的《鳳凰變》是傳藝中心推動「藝文場館科藝計畫」的重要成果之一，期望透過科技導入藝術現場的實踐，展現台灣戲曲結合新媒體藝術的創新能量，也希望能進一步吸引年輕觀眾親近歌仔戲，展現台灣文化的獨特魅力。

歌仔戲天王秀琴也表示，為了這次的4D體驗，他們花了一天拍攝製作，她也感到特別有活力。她說：『(台語原音)感覺心情很歡喜，就認真演出，有這麼好的東西，還有奕盛老師頭腦這麼好，設計這樣，對演員來說真的是加分，越做越有信心，讚。』

「114年藝文場館科藝創新計劃」英雄．超時空《鳳凰變》將於12月13、14日在台灣戲曲中心大表演廳演出，並於12月27、28日在嘉義縣表演藝術中心演藝廳演出，節目資訊詳見傳藝高雄園區官方網站，購票請洽OPENTIX。(編輯：許嘉芫)