鳳凰變「風王」？颱風已開眼「這一天」逼台 陸媒曝巔峰強度

鳳凰（Fung-wong）颱風路徑逼近台灣，威力持續增強，並已經「開眼」，對此日本氣象廳今（8)日表示，鳳凰目前位於菲律賓以東海域，正以時速35公里向西移動，持續朝菲律賓方向逼近。氣象粉專「台灣台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰體型相當龐大；也有氣象專家警告，颱風可能在9日增強為強烈等級，13日時會抵達台灣海峽。甚至有陸媒表示，鳳凰恐怕會成為今年「西北太平洋風王」。

鳳凰颱風「環流結構」相當巨大，足以覆蓋整個菲律賓。（圖／翻攝自X平台 @metofficestorms）

根據日本氣象廳觀測，颱風「鳳凰」目前中心位於北緯12度35分、東經131度25分，強度已升為「強烈」等級、規模屬於「大型」。其中心氣壓低至960百帕，近中心最大風速達每秒40公尺（瞬間最大風速每秒55公尺），顯示其威力不容小覷。

日本氣象廳最新的鳳凰颱風路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

《鳳凰颱風路徑預測時間軸》

預測11/9路徑與變化

極速增強： 預計「鳳凰」將在週日凌晨增強至日本氣象廳的「非常強烈」等級，中心氣壓將急降至 940百帕。

路徑變化： 隨後將轉向西北西方移動，沿菲律賓東部近海逐漸北上。

威力頂峰： 至週日中午，其中心氣壓可能進一步降至935百帕的年度最低點，最大瞬間風速將可達到驚人的每秒70公尺。

預測11/10路徑與變化

進入南海：日本氣象廳指出，週一早上颱風將進入南海。

強度維持：儘管勢力略為減弱，中心氣壓回升至965百帕，但仍將維持在「強烈」等級。

預測11/11、11/12路徑與變化

速度放緩： 在這兩天期間，颱風的移動速度將大幅放緩至每小時僅10公里。

路徑北轉： 幾乎轉為純粹的北上路徑，但仍維持「強烈」等級的強大勢力。

預測11/13路徑與變化

強度減弱： 預估至週四上午，「鳳凰」將抵達台灣海峽附近。

屆時強度將進一步減弱，中心氣壓預計為985百帕，最大風速約為每秒30公尺（約等同於輕度颱風或中度颱風下限）。

有陸媒透露，鳳凰颱風的巔峰強度，有機會成為今年西北太平洋風王。 （示意圖／資料照）

根據《中國天氣網》報導，鳳凰巔峰強度可能會超過「樺加沙」，有機會成為今年西北太平洋風王。

此外，天氣職人吳聖宇也指出，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。

