鳳凰變「風王」？颱風已開眼「這一天」逼台 陸媒曝巔峰強度
生活中心／李紹宏報導
鳳凰（Fung-wong）颱風路徑逼近台灣，威力持續增強，並已經「開眼」，對此日本氣象廳今（8)日表示，鳳凰目前位於菲律賓以東海域，正以時速35公里向西移動，持續朝菲律賓方向逼近。氣象粉專「台灣台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰體型相當龐大；也有氣象專家警告，颱風可能在9日增強為強烈等級，13日時會抵達台灣海峽。甚至有陸媒表示，鳳凰恐怕會成為今年「西北太平洋風王」。
根據日本氣象廳觀測，颱風「鳳凰」目前中心位於北緯12度35分、東經131度25分，強度已升為「強烈」等級、規模屬於「大型」。其中心氣壓低至960百帕，近中心最大風速達每秒40公尺（瞬間最大風速每秒55公尺），顯示其威力不容小覷。
《鳳凰颱風路徑預測時間軸》
預測11/9路徑與變化
極速增強： 預計「鳳凰」將在週日凌晨增強至日本氣象廳的「非常強烈」等級，中心氣壓將急降至 940百帕。
路徑變化： 隨後將轉向西北西方移動，沿菲律賓東部近海逐漸北上。
威力頂峰： 至週日中午，其中心氣壓可能進一步降至935百帕的年度最低點，最大瞬間風速將可達到驚人的每秒70公尺。
預測11/10路徑與變化
進入南海：日本氣象廳指出，週一早上颱風將進入南海。
強度維持：儘管勢力略為減弱，中心氣壓回升至965百帕，但仍將維持在「強烈」等級。
預測11/11、11/12路徑與變化
速度放緩： 在這兩天期間，颱風的移動速度將大幅放緩至每小時僅10公里。
路徑北轉： 幾乎轉為純粹的北上路徑，但仍維持「強烈」等級的強大勢力。
預測11/13路徑與變化
強度減弱： 預估至週四上午，「鳳凰」將抵達台灣海峽附近。
屆時強度將進一步減弱，中心氣壓預計為985百帕，最大風速約為每秒30公尺（約等同於輕度颱風或中度颱風下限）。
根據《中國天氣網》報導，鳳凰巔峰強度可能會超過「樺加沙」，有機會成為今年西北太平洋風王。
此外，天氣職人吳聖宇也指出，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。
更多三立新聞網報導
宏都拉斯哭哭！台灣白蝦最大來源國「這國」居第一 8個月進口6807公噸
誤會大了！最新研究：「每天睡前滑手機」睡得超好、精神飽滿
非洲豬瘟未擴散！最大功臣現身 還原「守住台灣豬」關鍵瞬間
黃明志恐被鞭9下！媒體人曾「看過鞭刑過程」直呼可怕：台灣根本不敢推
其他人也在看
《社會》鳳凰將轉「非常強颱」 日本氣象廳揭最新路徑 南台灣小心了
【時報-台北電】鳳凰颱風來勢洶洶，目前已達輕颱上限，日本氣象廳最新預報，鳳凰颱風預計9日升至日本定義的「非常強颱」，行經菲律賓北部後，11日開始北轉，朝台進逼，12日最靠近台灣，從預估路徑圖可見台灣南部都被劃入紅色暴風警戒範圍。 鳳凰颱風目前正以每小時25公里速度，向西北西進行，並持續增強中。根據日本氣象廳今中午12時（台灣時間上午11時）預報 ，鳳凰颱風預計將於9日升至日本定義的「非常強颱」，近中心最大風速為每秒50公尺，最大瞬間風速來到每秒70公尺。 從預估路徑圖可見，鳳凰颱風將於10日前後穿越南海接近台灣，屆時強度將稍微減弱，11日北轉由南向北移動，12日最靠近台灣，預估近中心附近風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺，台灣南部縣市被列入紅色暴風警戒範圍。（新聞來源：中時新聞網 楊婕）時報資訊 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
黃仁勳累了！為AI奔波3周「該回家了」 曝下次來台時間
台積電8日在新竹縣舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別到場支持，由於台積電董事長魏哲家透露，創辦人張忠謀因身體微恙無法到場，黃仁勳被問到是否探望張忠謀時，表示會看他的身體情況再做決定，至於何時會離開台灣，則透露已經出差3個禮拜，所以現在要快回家，他也透露，在農曆新年時會再度來台。中時財經即時 ・ 7 小時前
旅客請注意！鳳凰颱風來襲 東琉線11/11-12全線停航
【記者 王苡蘋╱屏東 報導】受鳳凰颱風外圍環流影響，為確保航行安全，東琉線交通客船聯營處今（10）日宣布自11台灣好報 ・ 4 小時前
鳳凰北衝轉撲台「下週颱風假機率曝光」 專家：暴風威脅絕不可小覷
今年第26號中度颱風「鳳凰」持續增強，氣象署最新預估顯示，鳳凰將於週日（9日）達到顛峰，升級為強烈颱風並通過菲律賓，不排除颱風於下週三（12日）從台灣中南部登陸並穿越本島。另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，雖然路徑與登陸點仍存變數，但「侵襲台灣的機率極高」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
影／想念的滋味！彰化名店阿泉爌肉飯、阿璋肉圓恢復供應 饕客排長龍
自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻15天，昨天禁令解除，以溫體豬為主要食材的彰化各爌肉飯及肉圓店，今天上午紛紛重新營...聯合新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 5 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
把握最後好天氣！鳳凰升級中颱「持續擴大」 直撲台灣路徑曝光
即時中心／林耿郁報導今（8）天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；不過鳳凰颱風持續撲向菲律賓與台灣，民眾仍須提前做好準備。民視 ・ 10 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲
在今（6）日凌晨2時正式生成的鳳凰颱風，目前一路朝向西北西方向移動，氣象署預設最快下週一（10日）開始就會北轉，氣象專家則提醒，鳳凰颱風的路徑類似今（2025）年7月重創南台灣的丹娜絲颱風，下週一到週三距離台灣最近，南部要留意颱風帶來的強陣風，北部、東北部、東部地區則要注意豪雨。公視新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前