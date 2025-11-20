鳳凰豪大雨 宜蘭入戶關懷予祝福

鳳凰颱風淹水過後，慈濟腳步不曾停歇，先前協助宜蘭蘇澳、冬山、羅東等地受災鄉親，清掃家園，在一周過後，今天開始，一連三天11/20(四)-11/22(六)，發放安心祝福禮，裡頭有七項物品，包含香積麵、素香鬆、乾糧等等，還有上人的慰問信。從受災嚴重的蘇澳，蘇西里、蘇北里開始，每天分成60條路線、一條走訪15戶，動員200多位志工，希望盡快將祝福，送到鄉親手中。

「惜惜沒事了，沒事了，人平安就好(對啊)。」

一個擁抱，勝過千言萬語，鳳凰颱風過後，慈濟人陪伴的腳步，不曾停歇。

「這個電視也新買的對不對(對)，冰箱也是新買的。」

眼前家電，幾乎都是新的，當時水淹一層樓，只有陳女士一個人在家，只能眼睜睜看著，家裡的家當，全部都泡水。

慈濟志工 黃麗蓉：「因為這麼短的時間這樣淹，我們就過來看你們，有什麼需要慈濟這邊可以做的。」

手裡握著上人的慰問信，因為，想起受災情形，心中是餘悸猶存，當下從二樓破窗，搭著橡皮艇離開。

受災居民 陳女士：「開始淹水我就把比較輕的，那個電器往上移，因為我一個人所以速度會比較慢，只能停在二樓，因為水已經淹到那邊(一層樓)，比我人都還要高，我沒辦法下來。」

20號開始，一連三天，發放安心祝福禮，走入受災鄉親家中，瞭解所需，就從蘇澳鎮，蘇北里、蘇西里開始。

慈濟志工 吳宏泰：「總共有273位(慈濟志工)來參加，我們今天總共有編組60組，一組有四到五位。」

每一袋承載著，都是愛的重量與祝福，讓這一分溫暖，抵禦外頭，寒冷的天氣。

