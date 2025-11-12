鳳凰豪雨炸宜蘭 「全球唯一」計程車博物館24台珍貴展車全泡水

全球唯一的「計程車博物館」水淹到輪胎高，所幸並未淹到車內。翻攝計程車博物館臉書



鳳凰颱風雖然已經減弱成熱帶低氣壓，但昨天（11／11）在宜蘭地區釀成超大豪雨，各地淹水災情嚴重。位在宜蘭蘇澳的全球唯一的計程車博物館，也遭受淹水災害，館內24輛計程車水淹到輪胎高。館方表示，幸好淹水並未淹到車輛內部，另外復興航空空難擦撞之計程車，也幸運沒被水淹到。館長也說，當初設立時已經考慮到15年前淹水情況，但這次仍未躲過水災。

昨天下午開始宜蘭地區就開始下雨，到傍晚蘇澳更是開始降下爆雨，雨水灌進計程車博物館中，除了24輛計程車被淹到輪胎高度外，部分海報和老照片泡水破損，館方很心疼。

計程車博物館長李濟成表示：「電影劇照及原版海報，以及珍貴的計程車照片，這些都泡爛掉了，復原狀況不太樂觀，即使破爛即使是碎掉，我們還是用屍體的方式呈現。」

李濟成也說，這些展示品，與其說是我自己的寶貝，事實上是人類計程車歷史上，文化上的寶貝，「我覺得這些東西才是我覺得我們應該努力去把它救回來的。」

幸運的是，館方特別提到，復興航空擦撞的計程車因為也架高，昨天沒被水淹到，館方也慶幸有提前準備。

