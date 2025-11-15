鳳凰豪雨重創宜蘭 民進黨籲社會各界伸出援手支持受災鄉親

因應鳳凰颱風環流豪雨侵襲宜蘭蘇澳，海軍陸戰66旅及憲兵於南興里協助清淤。資料照。國防部提供



受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭部分地區出現積水、停電及停水等情形，蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉等地更是災情嚴重。民進黨宜蘭縣黨部今（11/15）天呼籲社會各界踴躍捐款蘇澳鎮公所捐款專戶，以實際行動協助災民度過最艱困的時刻。

針對鳳凰豪雨重創宜蘭，民進黨宜蘭縣黨部表示，蘇澳鎮災損嚴重，多處社區與住戶受到嚴重淹水影響，生活與財物損失慘重，蘇澳鎮公所已啟動救助機制，並公布專款專用之「鳳凰颱風1111水災」捐款帳戶，縣黨部表示，每一份捐助都是對受災戶最直接、最溫暖的支持，也象徵台灣社會面對天災時「同島一命」的共同精神。

縣黨部說，天災無情、宜蘭有愛，將持續關注災後重建需求，也呼籲民間力量一起加入，讓受災鄉親在不安與困境中，看見社會最溫暖的力量。讓我們一起，用行動守護蘇澳、陪伴家園重建。

捐款方式如下：

𝟭.臨櫃匯款

銀行行庫：宜蘭縣蘇澳地區農會本會

行庫代碼：𝟱𝟵𝟴𝟬𝟬𝟭𝟭

戶名：宜蘭縣蘇澳鎮公所保管金

帳號：𝟱𝟵𝟴𝟬𝟭𝟬𝟰-𝟬𝟵𝟱𝟬𝟯𝟬𝟭

𝟮.網路𝗔𝗧𝗠轉帳

宜蘭縣蘇澳地區農會：𝟱𝟵𝟴

帳號：𝟱𝟵𝟴𝟬𝟭𝟬𝟰-𝟬𝟵𝟱𝟬𝟯𝟬𝟭

請各界善心人士注意!

臨櫃匯款或網路ATM，手續費皆需自付

縣黨部提醒，臨櫃匯款請加註為鳳凰颱風捐助款並提供姓名、電話、住址，如使用𝗔𝗧𝗠轉帳方式捐款，請傳真𝟬𝟯-𝟵𝟵𝟲𝟭𝟳𝟮𝟰或𝗘-𝗺𝗮𝗶𝗹至𝘀𝗮𝟯𝟯𝟲@𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗲-𝗹𝗮𝗻𝗱.𝗴𝗼𝘃.𝘁𝘄 ，或於上班時間電話聯絡，告知姓名、地址、電話及轉帳帳號末𝟱碼等資料；若郵寄及傳真請於信件主旨加註明為《鳳凰颱風捐助款》，方便帳務處理。

