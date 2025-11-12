鳳凰走了入秋最強冷空氣將來！2波東北季風報到 北部下週急凍探16度

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

「鳳凰」颱風於今（12）日晚間7點40分於屏東恆春登陸，隨即減弱為熱帶性氣壓，不過受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今晚至明日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東地區及台北市山區也有局部大雨發生的機率，民眾仍需警惕。氣象署科長林秉煜也提醒，颱風離境後冷空氣隨即接力報到，明（13）日至下週一（17日）將有兩波東北季風增強，帶來明顯降雨與明顯降溫，北部低溫恐下探至16度。

氣象署表示，颱風離境後冷空氣隨即接力報到，下週北部溫度將跌至16至18度。（示意圖／資料照）

林秉煜指出，今晚至明天鳳凰颱風或其減弱後的低壓環流仍會影響北台灣，降雨將明顯增加；雖然颱風強度減弱，但明天起首波東北季風將增強，北部白天氣溫約21至22度，中南部影響較輕。不過颱風受到「共伴效應」影響，宜蘭及基隆北海岸今夜至明晨須防豪雨與強陣風。

他進一步表示，第一波東北季風將持續影響至後天，北部降雨明顯、氣溫下降明顯，低溫約落在20至22度；週末白天氣溫短暫回升，但下週一第二波更強冷空氣南下，預估將是入秋以來最強一波冷空氣，影響至下週三，屆時北部低溫將跌至16至18度，民眾應注意保暖。

