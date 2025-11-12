鳳凰走了冷空氣就來！下週降溫明顯 北台灣低溫恐探13度創入秋新低
鳳凰颱風今（12）日傍晚登陸台灣南端後將快速遠離，但隨後東北季風接力南下，冷空氣將在下週一影響全台。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，西伯利亞冷源高壓正醞釀成形，預估下週一開始影響台灣，屆時氣溫將大幅驟降，北台灣平地低溫恐跌至13至15度，有機會創下入秋以來新低。
颱風遠離氣溫驟降 下週恐迎大陸冷氣團
根據最新歐、美、德氣象模式顯示，下週一850毫巴等壓面（約1500公尺高空）氣溫將降至0至3℃，意味著地面溫度僅剩13至15度，相較本週21至23度的低溫，降幅相當劇烈。氣象專家提醒，這波冷空氣甚至可能達「大陸冷氣團」等級，北部民眾將明顯感受到秋冬轉換的寒意。
中央氣象署指出，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻西南方約160公里海面上，持續減弱中，最快今晚降級為熱帶性低氣壓。雖然暴風圈逐漸縮小，但花東與南部地區仍有豪雨及強風，北部、宜蘭亦受東北季風輻合作用出現短暫陣雨。
週四前仍有雨勢 週末轉晴迎冷空氣報到
中央氣象署預估，週四前北部及宜蘭仍有局部降雨，週五至週日各地天氣逐步好轉、白天多雲時晴。不過，下週一起東北季風再度增強，帶來一波強冷空氣南下，週二晚間至週三清晨氣溫將降至入秋以來最低，提醒民眾注意保暖，預防早晚溫差引發不適。
