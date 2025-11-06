鳳凰超大一隻「持續增強」！豪雨轟半個台灣 紫到發白

位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓TD29，已於今（6）日凌晨增強為今年第26號颱風鳳凰。粉專「氣象報馬仔」發文指出，10日後有較強冷高壓南下，迫使太平洋高壓勢力往東退，使得鳳凰路徑明顯北轉，未來有登陸台灣陸地之趨勢，桃園以北地區及基宜花東地區於11月10至12日期間，需留意豪雨等級降雨。另一粉專「台灣颱風論壇」則指出，鳳凰颱風很大一隻，大環流的颱風加東北季風，風雨會相當有感。氣象署的降雨預報顯示，11日到12日，半個台灣出現高降雨量的紫色。

「氣象報馬仔」在臉書發文指出，鳳凰颱風環流半徑擴大，低層中心已被深層對流雲系包覆，系統組織已明顯改善並整合，未來在低緯度環境，西進過程強度將會快速增強，具增強潛力，強度將會是中度以上的颱風，亦不排除有機會增強為強颱。

針對路徑，該粉專分析，鳳凰持續受副高導引，未來72小時將持續偏西方向進行，原預期10日晚間有另一波較強冷高壓南下，目前來看南下時機稍延後，加上南下幅度有限，導致副高壓勢力往西延伸，使得鳳凰進入南海後路徑變化略偏西，後期隨冷高壓逐漸南壓，迫使太平洋高壓勢力往東退，鳳凰路徑明顯北轉，未來有登陸台灣陸地之趨勢，但目前仍有諸多變數。

該粉專表示，鳳凰10日將登陸菲律賓呂宋島北部陸地，配合東北季風強度增強，將形成典型的北冷南暖共伴對流輻合帶，其大量外圍水氣將被東北季風不斷地輸送桃園以北及基宜花東地區，預期桃園以北地區及基宜花東地區於11月10至12日期間，需留意豪雨等級降雨。

粉專「台灣颱風論壇」則貼出鳳凰颱風的衛星雲圖，表示對比旁邊的菲律賓，真的很大一隻，還在逐漸增強中，會越來越壯碩。並進一步表示，大環流的颱風加東北季風開外掛，即便到時到台灣可能呈現減弱的狀態，風雨還是會相當有感。氣象署最新的降雨預報則顯示，11日到12日，半個台灣出現「紫到發白」的高降雨量。

