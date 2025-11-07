鳳凰路徑再西修 氣象署最新預估出爐「會登陸台灣」 將走最可怕路線
今年第26號颱風「鳳凰」持續朝菲律賓呂宋島進逼，雖目前仍維持輕度颱風強度，但很快就會升級為中度颱風。中央氣象署最新預估路徑也出爐，依照圖片資訊，鳳凰將會從高雄、台南、嘉義一帶登陸，成為繼去年山陀兒後，第二個從南部登陸的颱風。
晚間8時許，根據氣象署數據，鳳凰颱風中心位置在北緯11.9度，東經135.4度，以每小時28公里速度，向西北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里，穩定朝菲律賓靠近。
氣象署也更新最新預估路徑，鳳凰颱風將於10日登陸菲律賓綠呂宋島登陸，並在同日晚間20時許穿過呂宋島進入南海後開始北轉朝台灣前進，12日晚間8時將在台灣南部的台南、高雄、嘉義一帶登陸。
與此同時日本氣象廳則是持不同調，預估12日晚間9時，颱風中心將會進入台灣海峽，朝澎湖前進，是否會登陸則仍未做出預估。目前鳳凰颱風仍為輕度颱風，預估明天（8日）轉為中度颱風。不過儘管鳳凰颱風強度發展不如預期快速，但身形龐大，透過衛星雲圖可看到，包含外圍環流在內，整個範圍要比菲律賓全國都大，因此仍不可小覷。氣象署目前保守預估，鳳凰登陸菲律賓前，將會成為一個暴風半徑320公里、接近強颱的中度颱風。
其他人也在看
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 7 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 10 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 7 小時前
全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫
鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰恐強颱「西部北上」 最快下週一「海陸警」豪雨炸台
台北市 / 綜合報導 今(7)日是24節氣中的立冬，相比上週陰雨連連，北台灣今天外頭天氣相當不錯，不過，這樣的大晴天又要消失了嗎？根據氣象署預估，鳳凰颱風可能在下週靠近台灣，不排除週一就會發布海上警報。而專家預估，鳳凰有機會達到強颱等級，且暴風半徑相當廣，加上各國預測分析，認為它會罕見的從台灣西半部向上走，威力恐怕不容輕忽。北台灣好不容易結束，快要發霉的連日雨天，沒想到這藍天白雲，卻只有短短幾天，因為鳳凰颱風逐漸逼近。中央氣象署預報員技正林秉煜說：「週一開始到下週四這段期間，會受到東北季風，還有第26號颱風鳳凰的外圍環流或颱風的影響，所以說降雨機率除了增加以外，還要注意可能會在東半部地區，甚至南部地區都有一些強降雨發生。」雖然各地氣溫，在7日感受上都有回升，不過鳳凰颱風，最快下週一起就會影響台灣，以各國模式來看，這回的預測頗為一致，透過平均路線可以發現，颱風可能先經過巴士海峽，接著拐個彎往上，似乎走第七類颱風路徑，有機會撲向台灣。氣象專家林得恩說：「至少它會發展增強到中度颱風的上限，至強烈颱風等級之間，目前普遍看起來7級的暴風圈半徑，至少都在250公里至300公里左右。」專家也表示，光是在11月還有颱風，已經相當罕見，鳳凰的等級又接近強颱，而且從台灣西部一路北上，不論有沒有登陸，在過去歷史中幾乎無一個案，可說是氣候變遷影響，所造成的特殊案例。氣象專家林得恩說：「從我們中南部登陸的話，那又破了過去100年的紀錄，全球氣候變遷的過程當中，常常使得西北太平洋的海溫增強，更有利於這些熱帶擾動的生成。」氣象署預估，不排除最快在下週一，就會發布海上警報，週二發布陸警，若颱風持續增強，更可能雙警報齊發，尤其週二週三，還有東北季風增強，讓東台灣的雨量相當顯著，以色塊區分幾乎紫到發白，至於是否產生共伴效應，仍是後續觀察重點。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑 氣象專家：3縣市雨勢明顯
氣象專家賈新興引述最新歐洲系集模式及各AI模式預報資料指出，鳳凰颱風預計下週一將通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近。若按照這預測路徑，宜蘭、花蓮、台東雨勢會很明顯。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰最新路徑曝 估下周二、下周三影響台灣最顯著
氣象署表示，第26號輕度颱風「鳳凰」最快明天增強為中颱、周日達強颱，北轉之後強度減弱，可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣，不排除會在下周一發布海上颱風警報，下周二、下周三影響最顯著。今（7日）迎來24節氣中的「立冬」，象徵冬天來臨，各地大多為晴到多雲的天氣，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周日（8日到9日）白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，迎風面降雨範圍縮小。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 15 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 1 天前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 12 小時前
鳳凰最新預測！恐轉中颱「北轉朝台灣趨勢一致」 最快下周一發海警
中央氣象署發布陸上強風特報，今（7）日晨至8日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。今、明兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。明晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰颱風凌晨生成！吳德榮示警「不可小覷」：挾暴風及致災雨威脅
[Newtalk新聞] 中央氣象署發布颱風生成訊息，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓於今（6）天凌晨2點發展為編號第26號鳳凰（國際命名：FUNG-WONG）輕度颱風，預測未來朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進。氣象專家吳德榮說，預估10日鳳凰外圍環流逐漸接近；11、12日慎防暴風及大量致災雨的威脅，不可小覷；13日逐漸減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。 吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣。最新歐洲模式12日上午8時模擬圖顯示，鳳凰中心已在台灣西南方海面，受呂宋島、台灣地形及部分中緯度空氣的影響，其強度有由顛峰而漸減弱的趨勢，但仍挾暴風及大量致災雨威脅台灣，絕不可小覷。 吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至9日仍受東北季風影響；但水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐日減弱、氣溫逐日漸升，各地白天偏熱，最高氣溫皆達30度以上，早晚偏涼的天氣。10日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大。 吳德榮續指，11、12日各地慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」的威新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 1 天前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰入夜將增強為中颱 下周二、三雨勢最大
颱風鳳凰預計今晚轉為中度颱風，中央氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，下周一（10日）至下周二（11日）為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
"鳳凰"生成挑戰強颱 "路徑估北轉"下週全台有風雨
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風凌晨兩點正式生成！預估將會持續朝菲律賓前進，登陸後北轉，不過之後導引氣流微弱，颱風會沿著台灣海峽走、從西南部穿心出海，還是掃過恆春半島，走東部海域，現在還沒個定論。不過專家呼籲不可輕忽，各國預測鳳凰都有機會挑戰強颱，再加上東北季風可能與外圍環流發生共伴，屆時全台都會受到影響！中央氣象署預報員朱美霖：「清晨兩點形成的26號颱風鳳凰，它目前早上8點的位置，是在鵝鑾鼻的東南東方，大約2530公里的海面上。」秋颱鳳凰生成，包含中央氣象署在內，各國預測鳳凰巔峰強度，至少都達到中颱上限。而且七級暴風半徑，更有機會挑戰300公里。專家形容鳳凰，是又強、又大的怪物！中央氣象署預報員朱美霖（圖／民視新聞）中央氣象署預報員朱美霖：「鳳凰颱風未來大致上面，是受到北方太平洋高壓的勢力，導引往西北西的方向移動，週一之後會逐漸來到，太平洋高壓勢力的西側，這個時候導引氣流的強度，就比較沒有這麼強，那颱風也有逐漸在往北迴轉的這個趨勢。」目前歐美預測路徑，都已逐漸收斂，鳳凰幾乎可以確定，會先穿心菲律賓，週二出海後，北轉，沿著台灣海峽北上，或直接登陸。當然也不排除，偏折角度更大，颱風會掠過恆春半島，進入東部海面。氣象署預估，週日入夜後，開始變天，北部、東半部，降雨機率提高，海邊出現長浪。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅。強又廣的外圍環流，再加上北方東北季風南下，全台有雨，確定躲不掉。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅（圖／民視新聞）聲源：天氣風險公司資深顧問吳聖宇：「過了菲律賓之後一定會減弱，到臺灣的時候不會是強颱，但是這個颱風它本身的範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，但是這種比較大型的颱風過來的時候，影響的程度應該還是會不小。」北轉角度、強度變化，將是未來關注焦點。秋颱蓄勢待發，民眾不可輕忽。原文出處：秋颱「鳳凰」生成！ 恐以強颱之姿北轉襲台 更多民視新聞報導鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷民視影音 ・ 1 天前