鳳凰路徑百年罕見！機率僅3.31％ 恐重現丹娜絲噩夢

鳳凰颱風可能北轉撲台並通過台灣上空。（圖／氣象署）





鳳凰颱風可能北轉穿越台灣！中央氣象署預報員張承傳今（9日）上午表示，鳳凰路徑類似第8類或第9類颱風，過去這兩類的機率僅3.31％與6.62％，而上一次走類似路徑的颱風，正是重創中南部的丹娜絲。

台灣颱風分析及颱風資料庫重要推手、前氣象局科技中心顧問王時鼎，將影響台灣的颱風路徑分為10大類，氣象署依此把鳳凰列為近似第8類或第9類。鳳凰若走通過台灣南部海面後，穿越屏東再往東或東北前進，將是機率僅3.31％，路徑百年罕見的颱風。如果鳳凰走第9類的通過台灣南部海面後，再向東或東北前進穿越南部，機率也只有6.62％。且不論鳳凰走8類或第9類，路徑都近似今年7月的丹娜絲颱風。

過去113年侵襲台灣的颱風10大類路徑。（圖／氣象署）

氣象署預報員張承傳指出，秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，北邊有低壓通過，容易在接近中國大陸時於南海附近「被拉上去」，這類第8類、第9類路徑對中南部影響較大，而鳳凰將視未來強度，決定呈偏北或偏南方向登陸。

張承傳表示，鳳凰今晚登陸菲律賓呂宋島後將減弱為中颱，周二、周三（11日、12日）北轉接近台灣，同時因垂直風切影響再減弱為輕颱，周四可能更進一步在台灣東北方，衰減為熱帶氣旋。

鳳凰可能穿越台灣。（圖／氣象署）

張承傳指出，今天下午基隆北海岸、大台北一帶就會有降雨，範圍將隨時間擴大至宜蘭以及花蓮、台東部分地區。 明後天，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島，有豪雨或大雨機率，桃園以南亦有局部降雨；周三大雨和局部豪雨轉移至中南部及花東地區；周四颱風抵達台灣東北方，各地降雨趨緩。

氣象署彙整過去113年颱風資料，得出第1類路徑機率約12.47％，其走向為通過台灣北部海面後，向西或西北進行；第2類為通過台灣北部後，向西或西北進行，約13.23％；第3類通過台灣中部向西或西北進行，約12.72％；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，約9.92％；第5類通過台灣南部海面向西或西北進行，約17.81％；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上，約12.72％；第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，約7.12％；第10類的其他類，約4.07％。

