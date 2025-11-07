鳳凰轉中颱路徑再西修！估「這天」深夜登陸台灣 3縣市暴風侵襲率破6成
生活中心／林昀萱報導
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里預測9日2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1110公里之處。
由衛星雲圖可以見到，鳳凰颱風長胖一圈且中心更加扎實，氣象署預估，鳳凰颱風路徑再西修，將在12日深夜到13日凌晨登陸台灣西部，嘉義、台南與高雄3縣市首當其衝，也不排除自中部登陸。
據氣象署各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率，高雄市、台南市及澎湖縣都突破6成達到62%。另外多個縣市暴風圈侵襲率突破5成，包括屏東縣59%，嘉義縣57%，嘉義市56%，雲林縣55%，彰化縣、南投縣、金門縣皆為53%，台中市、台東縣52%，鳳凰來勢洶洶不可小覷。
