鳳凰轉中颱！估週三深夜登陸 西南部在危險半圈內

【陳靜文／綜合報導】今明兩天仍是晴朗好天氣，但是下週即將要變天了！氣象署今（8日）晨發布颱風消息，鳳凰颱風今凌晨2時增強為中度颱風，預估下週一（10日）發海警、週二（11日）發陸警，緊接著週三深夜至週四凌晨可能將登陸台灣。

根據氣象署資料顯示，鳳凰颱風目前位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒33公尺(即每小時119公里)，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺(即每小時155公里)，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里，預測9日2時的中心位置將來到鵝鑾鼻東南方1110公里之處。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晨發文表示，鳳凰颱風對流持續爆發中，環流相當廣泛。因為季節因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。北部與東部地區，預估在下週一（10日），快的話甚至週日晚上就會受到颱風外圍環流與東北季風發生的共伴效應，開始出現持續性的劇烈降雨，迎風面造成的劇烈降雨威脅相當大，周一、周二威脅最高。

至於西南部地區，雖然鳳凰在靠近台灣的過程中，會強度逐漸減弱，但減弱的幅度目前各個模式預測分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，務必以最高規格做好防颱措施，主要影響時間會是在週二(11)晚至週四(13)凌晨。

鳳凰颱風今凌晨2時增強為中度颱風，預估下週一（10日）發海警、週二（11日）發陸警。氣象署提供

