鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。
鳳凰颱風中心位置目前位在菲律賓東方海面上，北緯12.2度，東經134.0度，以每小時31公里速度加速向西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑60公里。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風對流持續爆發中，環流相當廣泛。且因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。台灣颱風論壇指出，北部與東部地區，預估在周一（10日），快的話甚至9日晚上就會受到颱風外圍環流與東北季風發生的共伴效應，開始出現致災性降雨，迎風面造成的劇烈降雨威脅相當大，周一、周二威脅最待，絕對不可輕忽。
至於西南部地區，雖然鳳凰在靠近台灣的過程中，會受到海面環境不利的影響，強度逐漸減弱，但減弱的幅度目前各個模式預測分歧，仍有模式預估鳳凰將會以中度颱風之姿登陸台灣陸地，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，務必以最高規格最好防颱措施。
其他人也在看
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 16 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸女婚後不孕以為月經不調竟查出男性XY染色體！經試管成功產女
大陸一名29歲王姓女子婚後三年未能懷孕，經檢查竟發現自身擁有男性染色體，經由醫療團隊協助，透過供卵試管嬰兒技術，最終成功生下健康女嬰，寫下醫學奇蹟。中天新聞網 ・ 12 小時前
（直擊）送別顏正國！高捷率《角頭》40名兄弟致意 楊貴媚不捨「孩子這麼小」
顏正國的「殺青宴」告別式今天（8日）上午在板橋殯儀館舉行，他生前演藝圈人緣相當好，現場眾星雲集，高捷更率領電影《角頭》40人團隊致敬，包括喜翔、黃騰浩、白吉勝、草爺以及幕後工作團隊全都到場，高捷受訪時僅簡單表示：「阿彌陀佛，迴向給他，這是對他最好的。」自由時報 ・ 14 小時前
鳳凰路徑再西修 氣象署最新預估出爐「會登陸台灣」 將走最可怕路線
今年第26號颱風「鳳凰」持續朝菲律賓呂宋島進逼，雖目前仍維持輕度颱風強度，但很快就會升級為中度颱風。中央氣象署最新預估路徑也出爐，依照圖片資訊，鳳凰將會從高雄、台南、嘉義一帶登陸，成為繼去年山陀兒後，第二個從南部登陸的颱風。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風如同怪物仍敵不過台灣這1物！專家揭3原因
生活中心／綜合報導今（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，雖然天氣穩定，但「鳳凰」颱風已在凌晨2點增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。對此，氣象專家林得恩示警，鳳凰颱風將會是個「又強又大的怪物」，但即便如此，鳳凰仍會受到「3因素」影響，導致強度快速減弱，直喊「還是護國神山，夠力！」。民視 ・ 17 小時前
日本女孩跨海屏東尋父 媽祖賜3聖筊 牽線里長助圓夢
台日混血的日本音樂創作者佐藤香里，自幼父母離異，隨著母親回到日本，但一直抱著對父親的思念，希望能跨海尋找父親。屏東市瑞光里長盧逸洋接獲超級尋人任務，憑著有限的線索，終於尋獲已住生的佐藤父親林先生下落。佐藤香里今（8）日在母親與姑姑陪伴下，共同到屏東市東山寺祭拜父親，再到瑞光里信仰中心聖母宮向媽祖感謝「協尋」。中時新聞網 ・ 7 小時前
有片／奪命9秒鐘！南韓發電廠鍋爐倒塌「至少5人死亡」 搜救現場恐二次崩塌
據南韓媒體今天（11/7）報導，昨天南韓蔚山市一座發電廠，發生鍋爐倒塌事故，事發過程僅短短9秒鐘，目前宣告死亡與推定死亡人數，合計至少5人，不過，由於現場建築結構不穩，隨時可能發生二次倒塌，救援面臨相當大的困難。太報 ・ 1 天前
選舉味濃！新社花海暨台中國際花毯節開幕 何欣純、江啟臣拚人氣
中台灣花卉盛典「2025新社花海暨台中國際花毯節」今天舉行開幕式，民進黨立委何欣純由黨部徵召參選2026年台中市長，立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔被傳出有意參選下屆市長，3人都穿花襯衫到場比人氣，何欣純滿臉笑容，搶先江啟臣戳破開幕氣球，江啟臣則強調，「這是我們自己的花園、台中最美麗的花園」，爭自由時報 ・ 14 小時前
「2025中台灣農業行銷展售會」登場 花開三盛事聯手展現農業最「鮮」魅力
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025中台灣農業行銷展售會」今（8）日於農業部種苗改良繁殖場第 […]觀傳媒 ・ 5 小時前
林保華觀點》股息的補充保費與股市改革
[Newtalk新聞] 以我在股市混了幾十年的小本經營，台灣抽取兩萬元以上股息的2%來作為補充保費，基本上捱不到我，所以不大關心這問題。然而有些中大戶為了避免交稅，他們卻會在除權息以前把股票出掉給股市造成壓力而影響該股票的走勢。但是我的股息還是被台北柯市政府盯上，說我是「富戶」而刪除我每個月三千多元的老人金。其實我玩股票是在與大戶鬥智，並且從中了解台灣經濟狀況。當然也想賺錢，那是追逐股票的差價而不是去領取股息。之所以領取股息是因為股票被套牢被迫做股東，結果反而成為「富戶」，實在可悲。蔣市府取代柯市府後，立即書面通知我不是富戶，重新每個月發給我老人金，但是一年後，沒有通知我又扣掉我的老人金至今，我又成為富戶了？反正我搞不清貧富的標準，只知道「不怕官，只怕管」，隨他們去搞，沒工夫理這些事情。 現在要改革，不是以單項兩萬元股息，而是全年各式股票的股息總和兩萬元以上來抽取，那就很難有人逃得過。因此這兩萬元根本失去意義。如果要這樣抽取補充保費，乾脆就是所有股息不論多少都要抽稅，這樣就絕對公平了。也就不用擔心除權息前大戶出掉股票導致股價向下。以前股市還有「炒除權息」（炒除淨），因為除權息時有三天不新頭殼 ・ 5 小時前
又見優先席爭議！身障男被貼臉拍照「公審」 他無奈：現在社會怎麼了
昨（6）日下午約14時30分左右，一名男子搭乘捷運時，因左手及左腳天生缺陷，加上當天腳不舒服，於是坐在「優先席」休息。不料，一名長者突然走過來對著男子的臉瘋狂拍照，並將照片上傳至臉書，讓他不禁發文無奈道「現在社會怎麼了，身障者也會被趕離博愛座？？？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
福建號進台海？學者：雙航母放「這地區」是正確選擇
福建號航母舷號「18」，日前在海南三亞某軍港舉行入列服役，也讓中國大陸正式進入三航母時代。福建號可停放殲-35、殲-15T、空警-600等艦載機，擁有的電磁彈射技術，號稱世界頂尖。淡江戰略所副教授黃介正表示，雙航母放在海南島，可對台灣東部形成壓力，並維護中國大陸海上貨運線跟能源線的穩定，以及東南亞各國會對他比較尊敬一些。所以雙航母放在海南島，應該是一個正確的選擇。中時新聞網 ・ 2 小時前
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保 北檢提抗告
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。太報 ・ 1 天前
【本日焦點】鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間／補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低／蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間 2.補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低 3.蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」 4.史上最高！台積電運動會豪發15億大紅包 5.黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他想要更多晶片Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 9 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
補充保費人人罵！賴清德曝健保一年砸了「1兆82億」天文數字
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導衛福部推出健保補充保費改革方案，社會一片罵聲質疑政府搶錢。在健保經費短絀下，賴清德總統今（8）日出席「2025台灣醫學週...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
台中男領10萬買黃金花4小時！ 銀行警察金管會互踢皮球
由於台灣詐騙集團猖狂，金管會、銀行和警方聯手打詐，但銀行的「關懷機制」是否過頭則引發爭議。一名台中張姓民眾在臉書發文，控訴他到銀行領取10萬元現金，卻遭行員及警不斷勸阻，過程中遭詢問用途並推銷銀行理財產品，最終耗時近4小時才領到錢。資深媒體人黃揚明也轉貼直呼「太扯！」中天新聞網 ・ 1 天前
銷售降兩成！《艾爾登法環 黑夜君臨》明年4月推首個付費DLC救人氣
在今年 5 月 30 日《艾爾登法環 黑夜君臨》上市後，就吸引了許多喜歡原作《艾爾登法環》的玩家入手購買，享受這種多人合作，在大逃殺縮圈壓力之下挑戰夜王的刺激感。而雖然就有玩家擔心，這種類型的玩法會很快失去新鮮與刺激感，不過目前看起來《艾爾登法環 黑夜君臨》的開發團隊有穩定的更新步調，9 月份推出「深夜模式」大更新後，FromSoftware 的母公司角川集團也確認，《艾爾登法環 黑夜君臨》預計將在明年 4 月推出第一個付費 DLC。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
很多人不知道！機車上「加裝1物」恐遭檢舉 秒噴1800元
近來，部分機車族為了保護車輛免受刮傷，選擇在機車上加蓋有色布套。然而，有網友發現，因車身顏色與行照不符而遭到檢舉的案例，引發網路熱議。根據現行法律規定，若車輛外觀與行照登記的顏色不符，即使是使用防刮布套或貼紙等方式，車主須至監理站進行驗車並更換行照，若未依規定變更者，將面臨900元至1800元的新台幣罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前