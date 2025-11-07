鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝

鳳凰颱風在8日凌晨2時增強為中度颱風，暴風中心部分已經開始整合，即將爆發性增強。（圖／取自台灣颱風論壇臉書）

第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。

鳳凰颱風中心位置目前位在菲律賓東方海面上，北緯12.2度，東經134.0度，以每小時31公里速度加速向西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑60公里。

鳳凰增強為中度颱風，透過衛星雲圖可以看到體型整整胖了一大圈。（圖／中央氣象署）

氣象署預估，鳳凰將在12日深夜至13日凌晨登陸台灣西南部陸地。（圖／中央氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風對流持續爆發中，環流相當廣泛。且因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。台灣颱風論壇指出，北部與東部地區，預估在周一（10日），快的話甚至9日晚上就會受到颱風外圍環流與東北季風發生的共伴效應，開始出現致災性降雨，迎風面造成的劇烈降雨威脅相當大，周一、周二威脅最待，絕對不可輕忽。

至於西南部地區，雖然鳳凰在靠近台灣的過程中，會受到海面環境不利的影響，強度逐漸減弱，但減弱的幅度目前各個模式預測分歧，仍有模式預估鳳凰將會以中度颱風之姿登陸台灣陸地，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，務必以最高規格最好防颱措施。

