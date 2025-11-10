鳳凰逐漸逼近 預計今下午到傍晚發布海警

今年第26號颱風鳳凰逐漸逼近台灣，中央氣象署今天(10日)上午表示，目前鳳凰颱風位在菲律賓呂宋島西邊，這兩天逐漸北轉，有機會在這週三、週四通過台灣陸地上空；氣象署預計今天下午到傍晚就會發布海上颱風警報。

根據中央氣象署10日上午的氣象預報指出，今年第26號颱風鳳凰已經在今天清晨通過菲律賓呂宋島，並在今明兩天逐漸北上，週三、週四會最接近台灣附近。而由於颱風外圍環流、颱風本身與東北季風交互作用影響下，使得台灣迎風面的北部與東半部出現顯著雨勢。

中央氣象署預報員朱美霖表示，目前鳳凰颱風的中心已經進入南海，未來颱風中心結構會在南海附近逐漸整合，目前颱風仍維持在中度的強度，但接近台灣西南方海域時，越偏北整個海氣條件不適合颱風發展，因此屆時會比較明顯減弱，接近台灣時大致以輕度颱風為主。

朱美霖指出，鳳凰颱風在今天白天逐漸朝西北轉北北西方移動，從明天才開始往北北東移動的趨勢，而氣象署預估在今天下午到傍晚會發布海上颱風警報，她說：『(原音)颱風警報部分，不排除隨著它逐漸接近，在今天下午到傍晚發布海上警報，至於陸上颱風警報有可能落在明天上半天。』

而在雨勢部分，朱美霖提醒，從今晚到明天白天大台北、東半部及恆春半島的雨勢都可能會進一步加劇，但隨著颱風逐漸北上，共伴效應產生的雨勢會減少，週三降雨熱區將偏向中南部與花東地區，到週四雖然颱風逐漸遠離，但受到台灣附近風場及東北季風影響，殘留水氣讓中部以北到宜蘭還是會有降雨情況；一直要到週五之後水氣逐漸減少，迎風面可能還是有短暫局部降雨，但其他各地可回復多雲到晴的天氣型態。

朱美霖指出，鳳凰颱風雖逐漸接近，各種系集模式的預報也多預測颱風會接近台灣西南海域並通過台灣上空，但仍有少數預測颱風會持續偏北，或北轉角度偏大，並在接近過程中減弱，甚至通過台灣時減弱成熱帶低壓，氣象署都會持續觀察，也請大家留意最新預報資訊，不過她還是提醒民眾這段時間避免前往山區和溪河活動。(編輯：陳士廉)