鳳凰逐漸逼近 預計今下午到傍晚發布海警
今年第26號颱風鳳凰逐漸逼近台灣，中央氣象署今天(10日)上午表示，目前鳳凰颱風位在菲律賓呂宋島西邊，這兩天逐漸北轉，有機會在這週三、週四通過台灣陸地上空；氣象署預計今天下午到傍晚就會發布海上颱風警報。
根據中央氣象署10日上午的氣象預報指出，今年第26號颱風鳳凰已經在今天清晨通過菲律賓呂宋島，並在今明兩天逐漸北上，週三、週四會最接近台灣附近。而由於颱風外圍環流、颱風本身與東北季風交互作用影響下，使得台灣迎風面的北部與東半部出現顯著雨勢。
中央氣象署預報員朱美霖表示，目前鳳凰颱風的中心已經進入南海，未來颱風中心結構會在南海附近逐漸整合，目前颱風仍維持在中度的強度，但接近台灣西南方海域時，越偏北整個海氣條件不適合颱風發展，因此屆時會比較明顯減弱，接近台灣時大致以輕度颱風為主。
朱美霖指出，鳳凰颱風在今天白天逐漸朝西北轉北北西方移動，從明天才開始往北北東移動的趨勢，而氣象署預估在今天下午到傍晚會發布海上颱風警報，她說：『(原音)颱風警報部分，不排除隨著它逐漸接近，在今天下午到傍晚發布海上警報，至於陸上颱風警報有可能落在明天上半天。』
而在雨勢部分，朱美霖提醒，從今晚到明天白天大台北、東半部及恆春半島的雨勢都可能會進一步加劇，但隨著颱風逐漸北上，共伴效應產生的雨勢會減少，週三降雨熱區將偏向中南部與花東地區，到週四雖然颱風逐漸遠離，但受到台灣附近風場及東北季風影響，殘留水氣讓中部以北到宜蘭還是會有降雨情況；一直要到週五之後水氣逐漸減少，迎風面可能還是有短暫局部降雨，但其他各地可回復多雲到晴的天氣型態。
朱美霖指出，鳳凰颱風雖逐漸接近，各種系集模式的預報也多預測颱風會接近台灣西南海域並通過台灣上空，但仍有少數預測颱風會持續偏北，或北轉角度偏大，並在接近過程中減弱，甚至通過台灣時減弱成熱帶低壓，氣象署都會持續觀察，也請大家留意最新預報資訊，不過她還是提醒民眾這段時間避免前往山區和溪河活動。(編輯：陳士廉)
其他人也在看
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 3 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 13 小時前
明起颱風、東北季風夾殺！海上、陸上警報恐接連發
鳳凰颱風來勢洶洶，不只日本氣象廳將其評為「強烈」，台灣中央氣象署也提醒民眾要防颱，氣象署指出，明（10）日颱風接近與東北季風相互影響，整個台灣東側慎防豪雨，預計明日下半天可能發布海上颱風警報，接著週二（12日）可能發布陸上颱風警報。週三（12日）颱風預計以輕颱強度通過台灣，雨勢擴到中南部，雨有顯著緩和可能要等到週五（14日）。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 18 小時前
鳳凰颱風暴力吞沒菲律賓！10萬人急撤離 專家示警「2災情」：不是風雨
颱風「鳳凰」持續增強，暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓，氣象單位最新警告指出，鳳凰已達「超級風暴」等級，預計今晚或明晨登陸呂宋島奧羅拉省，菲國當局緊急撤離東部與北部超過10萬名居民，防災進入最高戒備。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
颱風鳳凰估週三登陸中部 北、東部明起明顯降雨
中颱鳳凰持續朝呂宋島前進，未來將北轉接近台灣，根據氣象署的資料顯示，未來120小時內，台南以及澎湖的暴風圈侵襲率都突破9成，颱風中心有機會在週三（12日）從台灣中部登陸，到時候強度可能已減弱，不過環流伴隨的風雨還要持續觀察。而北部、東部在週一開始，就會受到外圍環流和東北風的共伴效應影響，有明顯降雨。公視新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰今拚強颱達巔峰！「穿心颱」估這時暴風圈觸陸 對台衝擊示警2關鍵
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專指出，預計今（9）日將達強烈颱風，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸彰化～台南間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠電三雄齊跌！雲豹重挫7%苦陷百元保衛戰 分析師：先行避開
外傳總統賴清德要求經濟部不要再搞綠電，雖然總統府、經濟部長出面澄清，然綠電三雄今（10）日同步走跌，雲豹能源（6869）更是苦吞半根跌停，股價最低一度觸及103元，苦守百元大關，森崴能源（6806）、泓德能源（6873）也下跌4%。摩爾投顧分析師林漢偉認為，綠能產業本身沒有問題，但台灣綠能廠商背景複雜，易受政治、官司疑雲影響，建議先行避開，或真有興趣，則可考慮相關主題ETF以分散風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
鳳凰共伴這2天最劇烈！挾致災雨炸2地區 專家示警：登陸地未必最強風雨
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，目前已通過呂宋島，正在南海重新整合，中央氣象署指出，最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。氣象專家吳德榮指出，明日、週三（11、12日）鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風、東北季風共伴效應機會高！ 粉專曝「強風豪雨3大時程」
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文表示，「鳳凰」颱風在副熱帶高壓穩定導引下，今晚將以巔峰之姿登陸菲律賓呂宋島，並於週一（10日）進入南海，隨後沿著副熱帶高壓斷裂產生的弱點北上。「若路徑無特殊變化，週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南...CTWANT ・ 21 小時前