鳳凰進逼掀狂風巨浪！菲律賓急撤10萬人、多區停班課 災難畫面曝光

中度颱風「鳳凰」今天（9日）逼近菲律賓，風力驟增至強烈等級。（圖／翻攝自臉書，GMA News）

中度颱風「鳳凰」今天（9日）逼近菲律賓，風力驟增至強烈等級，預估將為當地帶來暴雨、狂風及風暴潮。為防範災情擴大，菲律賓政府緊急撤離超過10萬名居民，並宣布週一（10日）部分地區政府停班、學校停課至週二（11日）。

路透社報導，菲律賓總統府（馬拉坎南宮）宣布，因預期颱風將造成重大影響，以下區域的政府機關自週一起停班，包括首都區、科迪勒拉行政區、伊羅戈斯地區、卡加延谷地區、中呂宋、卡拉巴松、民馬羅巴、比科爾及東維薩亞斯等地。上述區域及西維薩亞斯、中維薩亞斯與內格羅斯島區的各級學校，停課時間延長至週二。

菲國政府強調，負責基本、醫療及防災應變的政府單位仍須持續運作；其餘機關可依情況採行替代或遠距工作模式，確保公共服務不中斷。地方首長也可視當地情勢決定是否停班停課。大馬尼拉發展局（MMDA）同步宣布，週一暫停實施擴大號碼限行措施，以便利撤離與救援。

眾議院則宣布，因預期惡劣天氣將影響安全，10日停班並取消全體會議。秘書長加拉菲爾（CheloyVelicaria-Garafil）表示，維持關鍵服務的單位須持續運作，並重申員工安全為首要考量。

據了解，「鳳凰」中心最大持續風速達每小時185公里，陣風高達230公里，預計週日晚間最早在中呂宋奧羅拉省登陸。呂宋東南部包括卡坦端內斯省及卡馬里內斯北、南省沿海地區均已發布最高級「五號警報」，大馬尼拉地區則為三級警報。部分東維薩亞斯地區已出現停電情況。

菲律賓海岸防衛隊發布的影像顯示，卡馬里內斯南省居民手提行李，從狹長船隻轉乘卡車進行預防性撤離。民航主管機構表示，超過300班國內外航班取消。社群平台上流傳的影片顯示，卡坦端內斯省暴雨傾盆、樹木劇烈搖晃，風勢猛烈。

此次颱風來襲僅距上週的強烈颱風「海鷗」風災數日，當時造成菲律賓204人死亡，並在越南奪走5條人命。隨著鳳凰逼近，使菲國面臨連續兩波颱風衝擊，災防單位已全面戒備，呼籲民眾嚴防豪雨及土石流。

