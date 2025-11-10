鳳凰進逼！北市侵襲率飆69% 蔣萬安回應颱風假

台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）





鳳凰颱風來勢洶洶，大台北地區今（10）日雨勢越晚越強，外界關注是否將宣布停班停課。台北市長蔣萬安表示，市府已即刻聽取氣象團隊最新報告，將密切掌握颱風動態，並根據風勢、雨勢的實際影響進行評估與決定。

氣象署預估，鳳凰颱風今晚起至週二將為東北部、東部及大台北地區帶來明顯降雨。蔣萬安上午出席鳳凰颱風整備會議時指出，因應颱風可能造成的影響，已要求各局處即刻展開防颱準備工作。

工務局將全面巡查全市路樹，教育局督促學校強化周邊樹木固定，市府也要求針對公共工程圍籬、廣告看板及其他設施加強穩固。勞動局則提醒施工業者注意安全，若風雨過大，應立即停止作業。

媒體追問颱風侵襲率高達69％，是否可能今晚就宣布停班停課？蔣萬安強調，將即刻聽取氣象團隊的最新資料，目前鳳凰颱風穿越呂宋島後雖將北轉，但其轉向角度、路徑與速度仍存在高度不確定性，市府會密切掌握發展，根據實際風雨狀況評估對台北市的衝擊。

至於是否可能針對雨勢較大的北投山區提前宣布停班停課，蔣萬安回應，將依據氣象團隊的最新預報與颱風動態決定，務必在確認風雨威脅程度後再行宣布。他強調，市府將「料敵從寬、禦敵從嚴」，做好萬全準備，確保市民安全為首要原則。

