鳳凰進逼...北市影響最大時間曝山區估陣風可達10-12級

鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。根據市府氣象團隊預估，這次鳳凰颱風影響最大的時間點，降雨最大會在明天下午，時雨量約10至30毫米；山區今明都有20至30毫米。至於風力，平地7-8級陣風；山區風力將達10-12級。

北市府氣象團隊表示，根據氣象署最新預估，鳳凰預計今晚八時會發布海上警報；明中午對南部發布陸上颱風警報，北市周三晚五時將納陸上颱風警報範圍。但颱風登陸之後，到北市上空將減弱為熱帶性低氣壓，周四早上八時預估解除海陸警發布。至於影響北市最大時間點，會是颱風在東沙島周邊時產生的共伴效應，13日開始颱風中心到北市上空，會減弱為熱帶性低氣壓。

蔣萬安今天上午赴災防中心聽起北市府氣象團隊預估颱風路徑及動態。北市氣象團隊表示，鳳凰目前結構有比昨弱一點，變中度颱風，逐漸由西北轉北、朝台灣移動，海風環境菲律賓西側發展環境還算良好，預計有可能重新整合達中颱上限，朝台灣前進。不過因台灣周邊海溫不適合發展，預估會逐漸減弱為輕颱。

不過氣象團隊也提到，鳳凰颱風未來發展還有相當多不確定性，包括有從台南以北登陸，也有各國預估是不登陸在海上移動，對於後期風雨預報會有差異，不確定性比較大。

至於這次鳳凰颱風的預估累積雨量，目前預估10-11日累積雨量，市區150-300毫米，陽明山區 400-650毫米，基隆河中游350-550毫米，翡翠水庫集水區250-400毫米。

