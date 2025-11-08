鳳凰進逼「這幾天影響最鉅」！最新暴風圈侵襲機率出爐 14縣市破5成
中度颱風「鳳凰」今天（8日）上午8時中心位置在北緯12.4度，東經132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行，預估下週一（10日）經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三（12日）各地雨勢將明顯增多。根據未來120小時暴風侵襲機率分析，全台有14縣市機率超過五成。
氣象署表示，「鳳凰」於今日清晨2時增強為中度颱風，上午8時中心位於鵝鑾鼻東南方1610公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。
根據今日下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率最高為澎湖縣68％，再來依序為台南市62％，金門縣61％，高雄市與嘉義縣59％，彰化縣、雲林縣、嘉義市與屏東縣56％，南投縣與台中市55％，苗栗縣52％，新竹市51％，新竹縣及恆春半島則為50％。
氣象署說明，下週一至下週四（13日）為颱風最接近臺灣的時候。受東北季風及颱風及其外圍環流影響，下週一基隆北海岸、宜花、大臺北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，留意其可能與颱風外圍環流有交互作用，使雨勢有更加明顯的趨勢，臺東及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有降雨機會。
下週二（11日）北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或局部豪雨發生的機率；下週三中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及宜蘭有短暫陣雨；下週四颱風減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。
