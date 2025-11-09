鳳凰逼近中！台南、澎湖侵襲率達91％ 本島近9成縣市暴風圈機率超7成

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

鳳凰颱風持續增強，中央氣象署今（9）日最新預報指出，颱風最快將在明（10）日下午發布海上颱風警報，並於週三（12）最接近台灣。根據最新的暴風圈侵襲機率分析，台南市與澎湖縣侵襲率高達91％，嘉義、高雄、雲林等地也接近9成，顯示中南部將是主要受影響區域。

中央氣象署今（9）日最新預報指出，颱風最快將在明（10）日下午發布海上颱風警報。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，鳳凰颱風今晚至明早將登陸菲律賓呂宋島，進入南海後北轉，朝台灣海峽方向前進。雖然通過呂宋島時強度會受到地形削弱，但仍有機會在明日白天增強為強颱，週三可能以輕颱等級掠過或登陸台灣，之後逐漸往東北方遠離。

氣象署指出，受東北季風及颱風外圍環流影響，明、後兩天將出現「共伴效應」。北部與東半部今晚起雨勢增強，基隆北海岸、大台北與宜花地區都有局部豪雨以上降雨機率；週三颱風北轉時，雨勢將轉移至中南部與花東，北部則因位於背風面而降雨趨緩。

氣象署提醒，中南部與東部沿海地區須嚴防豪雨與強陣風，山區居民應提早戒備、避免前往危險地帶。氣象署也呼籲民眾持續關注最新颱風動態，儘早完成防颱準備，以降低災害風險。

