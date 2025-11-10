鳳凰逼近將「橫掃全台」 暴風侵襲率上升 5縣市飆破90%

中颱鳳凰侵襲機率全台上升。（圖／東森新聞）





中颱鳳凰侵襲機率全台上升！氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，全台一共有五縣市破9成，最快今（10日）發布海上警報，11日陸警，有機會成為58年來首個11月登陸颱風。

11月的台灣迎來罕見颱風。有機會橫掃全台，颱風目前已經進入南海，朝台灣前進，要是真登陸，將成為1967年吉達颱風以來，睽違58年的11月颱。氣象署最快10日發布海上颱風警報，11日發布陸上警報。

而根據未來120小時颱風暴風侵襲機率，台南市最高有94%，嘉義縣市以及雲林縣高雄市都破九成，至於離島澎湖縣也有89%，至於其他縣市都在68%以上。

廣告 廣告

氣象署研判，鳳凰將在週三從中南部登陸，週四晚間從宜蘭出海。隨著颱風北轉，共伴效應也將增強，週二起雨勢一路往北擴散，北台灣與東部將迎來最劇烈降雨。雨勢下到發紫，尤其基隆北海岸、雙北山區、新北、宜蘭、花東都有豪雨甚至超大豪雨的可能，務必嚴防土石流與積淹水災情。

更多東森新聞報導

北東雨開炸！鳳凰颱風「登陸位置難測」 原因曝光

新／馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 5500名居民全面撤離

不斷更新／鳳凰颱風逼近 花蓮縣光復鄉停班停課

