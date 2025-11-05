鳳凰逼近強颱！極可能「致災風雨」撲台 影響時間點曝

今年第26號颱風鳳凰凌晨2點生成，專家提出警告，該颱風「又強又大」，在秋末還能有如此強度，簡直怪物等級！根據各國模式模擬，颱風路徑已漸趨收斂，代表不確定性越來越小；最新預報認為，鳳凰會於11日至13日這段期間北轉，嚴重影響台灣！

7日為立冬，氣象專家林得恩警告，西北太平洋海域這個時候竟有如此強度、規模的熱帶擾動，民眾絕對要提高警覺、嚴加防範。

他指出，包括美國、日本及台灣等多國氣象單位，都把鳳凰報到中度颱風上限甚至跨過強烈颱風門檻，7級暴風圈半徑高達300公里，「想想看，這又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定非常慘烈」。

鳳凰吃太飽 恐以強颱之姿撲台

由於各國數值模式模擬漸趨收斂，目前共識最高的路徑為，鳳凰颱風中心先通過菲律賓北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，以非常靠近台灣的方向持續北上，不排除直接登陸，影響時間點落在11日至13日。

儘管颱風進入南海後可能減弱，但鳳凰「發育期間吃得太飽」，折損能量有限。多位專家陸續提出警告，鳳凰將帶來致災風雨威脅，一旦從西南沿海北上甚至登陸，恐釀嚴重災情，民眾應密切觀察颱風動態。

今年颱風沒有比較少

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西北太平洋年平均颱風總數約26.1個，11月颱風平均生成2.2個，雖然近立冬，不過現在剛好達平均值。

